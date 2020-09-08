Украина произвела первую тысячу тонн сахара в новом сезоне

Производство сахара в Украине по состоянию на 8 сентября 2020 года составило 1,05 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на эту дату в стране функционирует один сахарный завод - ООО "Радеховский сахар", - который к настоящему времени переработал 17,4 тыс. тонн сахарной свеклы.

Ранее "Укрцукор" в 2020/2021 МГ в Украине прогнозировал на уровне 1,2-1,3 млн тонн, что на 15% меньше, чем годом ранее. Количество перерабатывающих предприятий останется неизменным - ожидается 33 сахарных завода, которые будут работать в сезоне.