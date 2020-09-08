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піраміда (16) СБУ (1515) суд (3280) домашній арешт (8)

Суд отправил двух организаторов пирамиды B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест

Суд отправил двух организаторов пирамиды B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест

Три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает БизнесЦензор.

"Организатор пирамиды, руководитель и главный бухгалтер уведомлены о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация отходов) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября 2020 года", - указывается в сообщении.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица.

Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

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финансовые пирамиды... естественный отбор никто не отменял....
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08.09.2020 17:08 Відповісти
Магазины пока работают, чтобы лохопеты могли довнести последнее!😅😅😅
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08.09.2020 19:06 Відповісти

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