На повышение зарплат учителей необходимо 50 миллиардов, – Минобразования

Министерство образование и науки Украины сообщает, что на реализацию постановления правительства о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо 50 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает БизнесЦензор.

"По предварительным расчетам специалистов МОН, ее введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет - около 39 млрд грн, местные бюджеты - около 11 млрд грн)", - сообщает министерство.

Правительством принято постановление от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как это предусмотрено законодательными нормами.

Также в министерстве отмечают, что в связи с отсутствием средств на ее реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.