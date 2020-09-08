БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1645 відвідувачів онлайн
Новини Націоналізація "Приватбанку"
4 827 16
НАБУ (1482) Суркіс (174) Приватбанк (1769)

НАБУ открыло дело о попытках Суркисов завладеть деньгами "Приватбанка"

НАБУ открыло дело о попытках Суркисов завладеть деньгами

Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом "ПриватБанка" в особо крупных размерах.

Об этом сообщает совет общественного контроля НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Мудрий нарид привел к власти скрепонутый народ с пустынь Палестины грабь грабь грабь хахлов хаххлы не против -мудрий нарид 73% позволяют ли ж бы не порошенко !
показати весь коментар
08.09.2020 14:29
+4
Не смешно ли, среди фигурантов дела все кроме самих организаторов и выгодополучателей от грабежа государства - Суркисов. Или лица еврейской национальности в Украине как Цезарь - вне подозрений?
показати весь коментар
08.09.2020 15:43
+3
Не смешно ли, среди фигурантов дела все кроме самих организаторов и выгодополучателей от грабежа государства - Суркисов. Или лица еврейской национальности в Украине как Цезарь - вне родозрений?
показати весь коментар
08.09.2020 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я щетаю нада шоб Приват Банк выплатил деньги братьям Сукисам. Может приобретут на эти деньги пару легионеров и Динамо Киев заиграет, тем более у нисх щас топ-тренер Цыган-Будулай
показати весь коментар
08.09.2020 14:14 Відповісти
Считаю....
показати весь коментар
08.09.2020 14:37 Відповісти
Эх,не сечешь ты в троллинге))
показати весь коментар
08.09.2020 17:23 Відповісти
А срачка на них от этого не нападёт???
показати весь коментар
08.09.2020 18:02 Відповісти
Писец ребята все эти гниды которые грабят Народ Украины должны давно шконку греть а майно конфисковано а оно блин судиться и еще хочет отщипнуть денег ((( КАкой то сюр
показати весь коментар
09.09.2020 08:22 Відповісти
Мудрий нарид привел к власти скрепонутый народ с пустынь Палестины грабь грабь грабь хахлов хаххлы не против -мудрий нарид 73% позволяют ли ж бы не порошенко !
показати весь коментар
08.09.2020 14:29 Відповісти
Обережно ! Мене за написане про скрепонутих вже блокували . А так я повністю згоден - це ж додуматися їм всю владу віддали ! Зебіло-ідіоти .
показати весь коментар
08.09.2020 19:29 Відповісти
как могут судить иначе если суркис дарил свои фотки по 500 зеленых и баканову и шефиру .
показати весь коментар
08.09.2020 14:59 Відповісти
Не смешно ли, среди фигурантов дела все кроме самих организаторов и выгодополучателей от грабежа государства - Суркисов. Или лица еврейской национальности в Украине как Цезарь - вне родозрений?
показати весь коментар
08.09.2020 15:41 Відповісти
Не смешно ли, среди фигурантов дела все кроме самих организаторов и выгодополучателей от грабежа государства - Суркисов. Или лица еврейской национальности в Украине как Цезарь - вне подозрений?
показати весь коментар
08.09.2020 15:43 Відповісти
О , як ці сурки засиділися в Україні ! А ще , як вболівальник Динамо з 47 річним стажем , бажаю щоб в них забрали НАШ Київський клуб , з якого вони зробили посміховисько своїм "фінансірованієм" , а насправді прикривають свої брудні махінації .
показати весь коментар
08.09.2020 19:36 Відповісти
КАКИЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ РОЖИ !!!
показати весь коментар
08.09.2020 19:37 Відповісти
Суркисы, Мертвечук, Ахметов, Фирташ, Пинчук, Порошенко, ЗеИуда - пиявки на теле Украины.
показати весь коментар
09.09.2020 01:00 Відповісти
Цікаво, пограбували інородці Україну не один раз, привласнили народне майно по прийнятих злочиних законах, і ще продовжують грабувати. Може пора провести фінансування люстрацію цих мерзотників і забрати награбоване. НЕ ЗАРОБЛЕНЕ, А НАГРАБОВАНЕ!!!!
показати весь коментар
09.09.2020 07:46 Відповісти
Люди положили деньги в банк и хотят их себе вернуть. Их за это решили судить. Конченная страна. Зазеркалье!
показати весь коментар
09.09.2020 10:26 Відповісти
Група чиновників НБУ вирішила, що у Суркісів був інсайд в ПриватБанку і позбавила їх депозиту. Суд повернув гроші власникам. Тепер жадають відібрати прийнявши закон. Питання, хто буде зберігати гроші в українських банках.
показати весь коментар
09.09.2020 10:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 