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Минэнерго планирует отменить для Украины план сокращения выбросов Европейского энергетического сообщества

Минэнерго планирует отменить для Украины план сокращения выбросов Европейского энергетического сообщества

Министерство энергетики намерено обратиться в Европейское Энергосообщество с просьбой перенести сроки выполнения Национального плана сокращения выбросов от больших сжигательных установок, заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Слова Немчинова цитирует Интерфакс-Украина, сообщает БизнесЦензор.

"Будем обращаться и аргументированно просить Энергетическое сообщество о перенесении сроков реализации Национального плана действий по сокращению выбросов приблизительно на пять лет", – сказал Немчинов.

Немчинов отметил, что Минэнерго рассматривает три варианта, когда Украина может реализовать этот план, но пока не стал их конкретизировать. Основной причиной задержек с реализацией НПСВ он назвал отсутствие механизмов финансирования этого процесса.

Национальный план сокращения выбросов утвержден распоряжением Кабмина №796-р от 8 ноября 2017 года с изменениями в соответствии с распоряжением правительства №597-р от 24 июля 2019 года.

Согласно распоряжению, план действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2033 года.

План определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от существующих больших сжигательных установок, номинальная мощность которых составляет 50 МВТ и больше, а первое разрешение на выбросы или на проектирование установки выдано до 1 июля 1992 года.

На протяжении срока его действия операторы установок должны обеспечить постепенное сокращение предельного объема выбросов и достичь требований, изложенных в Директиве 2010/75/ЕС, – до 31 декабря 2028 года для пыли и SO2 до 31 декабря 2033 года – для NOx (оксидов азота).
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