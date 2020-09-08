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Ахметов (1594) Коломойський (1767) Кривий Ріг (264) протест (46) шахта (387) шахтарі (289)

Около 400 человек на шахтах Коломойского и Ахметова объявили подземный протест

Около 400 человек на шахтах Коломойского и Ахметова объявили подземный протест

Почти 400 шахтеров из шахт, входящих в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат", объявили забастовку под землей с требованиями увеличения зарплаты и улучшения условий труда.

Об этом в Facebook сообщил лидер Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает БизнесЦензор.

"393 горняков шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда", - написал Волынец.

В акции участвую 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина". Они объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия "Октябрьская", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

По словам Волынца, в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда.

Ранее 84 горняка шахты "Батькивщина" КЖРК остались под землей в знак протеста и солидарности с протестующими шахты "Жовтнева".

Шахты "Октябрьская", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского.
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Топ коментарі
+8
Так идите к коломойскому и ахметову. Мне так всегда нравится это шахтерское быдло, которое вечно с касками бегает в Киев.
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08.09.2020 16:00
+3
Около 400 человек на шахтах Ахметова и Коломойского объявили подземный протест - Цензор.НЕТ 4582
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08.09.2020 14:13
+3
Хахахахахах
Наверное все голосовали за жабу гнойную..
При Порошенко же было плохо, ну ну..
Терпите быдло эту власть, а мы 25% поулыбаемся в сторонке..
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08.09.2020 23:07
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Около 400 человек на шахтах Ахметова и Коломойского объявили подземный протест - Цензор.НЕТ 4582
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08.09.2020 14:13 Відповісти
Так идите к коломойскому и ахметову. Мне так всегда нравится это шахтерское быдло, которое вечно с касками бегает в Киев.
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08.09.2020 16:00 Відповісти
А ещё смешнее, что ручная собачка Ахметова Волынец хочет приезда представителей Службы Гоструда.
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08.09.2020 16:58 Відповісти
Это понятно,а кто ручная собачка Коломойского?
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08.09.2020 18:40 Відповісти
Может Корбан?
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08.09.2020 22:52 Відповісти
Смешно...
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08.09.2020 23:04 Відповісти
Был бы ты среди них, тоже бы бегал, поработай в шахте, узнаешь шахтёрский труд, как он даётся, вот тогда и ты был бы тоже быдлом.
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08.09.2020 19:33 Відповісти
у шахтерского труда есть одна проблема, он никому не нужен! Нк разве, ч то Ахметову и Коломойше!
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09.09.2020 01:25 Відповісти
Хахахахахах
Наверное все голосовали за жабу гнойную..
При Порошенко же было плохо, ну ну..
Терпите быдло эту власть, а мы 25% поулыбаемся в сторонке..
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08.09.2020 23:07 Відповісти
От і сидіть там та не вилазьте.
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09.09.2020 01:27 Відповісти
А чому власники не виїхали а державні органи?! Як грабувати так вони красені тут як тут, а як платити так і руки умили. На обітувану поїхали.
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09.09.2020 07:53 Відповісти
славные комментарии
комментируют те кто не работал там
опустись под землю на 400 метров
само ощущение груза над головой
подыши пылью
будешь говорить по другому
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09.09.2020 07:53 Відповісти

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