Количество страховых компаний в Украине сократилось до 215

По данным Национального банка Украины, общее количество страховщиков в Украине за апрель-июнь 2020 года сократилось на 10 - до 215 компаний.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Из которых 196 специализируются на рисковом страховании (на 31 марта 2020 года - 203), 19 - на страховании жизни (22). По состоянию на 30 сентября в Украине зарегистрировано 63 страховых брокера.

Семь страховых компаний, доля которых на рынке по сбору премий составляет 7%, а выплаты около "нуля", добровольно подали заявления об аннулировании лицензий. НБУ отмечал, что на страховом рынке продолжается процесс консолидации, и после ухода этих компаний сектор "просядет" в цифрах, но это точно не скажется на его содержании.

Согласно закону от 12 сентября 2019 года №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (о сплите), НБУ с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.