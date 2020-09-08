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Община Кривого Рога призывает Раду задействовать механизм списания долгов за газ

Община Кривого Рога призывает Раду задействовать механизм списания долгов за газ

Криворожский городской совет обратился в Верховную Раду с письмом, в котором призывает ускорить рассмотрение законопроекта №3800-1.

Письмо-обращение имеется в распоряжении БизнесЦензор.

"Документ предусматривает списание искусственных долгов за газ по всей цепочке поставок газа. Это стабилизирует деятельность предприятий ТКЭ и позволит избежать роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября 2020 долги теплогенерирующих предприятий города за природный газ достигли почти 6 млрд. Проблема накопления долгов теплогенерирующих организаций за природный газ, используемый для производства тепла для жителей Кривого Рога, стала системной.

Из-за больших долговые обязательства за природный газ, которые образовались в результате неплатежей населения за отопление и заниженных тарифов на тепловую энергию, предприятия теплоснабжения не имеют достаточного финансового ресурса для проведения качественной подготовки к началу и стабильному прохождения отопительного периода 2020-2021 года.

"Учитывая указанное, поддерживаем проект Закона №3800-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" и других законов по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа в части урегулирования долговых обязательств участников рынка газоснабжения и просим ускорить рассмотрение вышеупомянутой законодательной инициативы главным Комитетом Верховной Рады Украины", - говорится в письме, которое Криворожский городской совет направил в парламент.

Депутаты горсовета отмечают, что из-за ошибки властей не должны платить потребители, поэтому будет справедливым суммы безнадежной задолженности списать.

Соответствующий законопроект 3800-1 по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа зарегистрирован в Верховной Раде Украины 17 июля 2020. Его принятие позволит предприятиям ТКЭ вовремя сделать ремонт и модернизацию сети, чтобы начать отопительный сезон без резкого роста тарифов, а также будет способствовать стабильному и безаварийному функционированию газотранспортной, газораспределительной систем по всей стране.
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Ну да там же папа и мама зе организма живет нет чем платить нужно списать им нехватает на прожитье)))
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08.09.2020 11:13 Відповісти

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