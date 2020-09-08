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Китай (2048) Мотор Січ (209) Ярославський (179) Антимонопольний комітет (1432)

Китайские инвесторы и Ярославский подадут новую заявку на покупку "Мотор Сичи"

Китайские инвесторы и Ярославский подадут новую заявку на покупку

Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении Xinwei на шанхайской фондовой бирже.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

АМКУ 20 августа информировал компании, что их заявка от 4 августа требует дополнительных материалов, работа над которыми сейчас ведется.

Xinwei напомнила, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сич" с госконцерном "Укроборонпром" от лета 2019 года, была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH. Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

Xinwei распространила сообщение на бирже, что акции ее крупнейшего акционера Ван Цзина Wang Jing (владеет 29,3%) заморожены на три года, как переданные в залог и в связи с судебными спорами с кредиторами, в частности, одним из филиалов Bank of China.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

В то же время, по имеющимся данным, спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Как сообщал БизнесЦензор, китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. Ущерб от сложившейся ситуации китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд.

Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

Дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.

После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.
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Топ коментарі
+4
Мало нам тут росіян, то ще й їхньому союзнику китайцям віддають стратегічні підприємства.
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08.09.2020 11:20
+2
Хотите для "Мотор Сич" повторить судьбу харьковского тракторного завода,тогда вперед и с песней.
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08.09.2020 11:50
+2
Пусть Ярославский покупает футбольные команды! Это у него получается- интеллектуально ближе!
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08.09.2020 15:27
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Мало нам тут росіян, то ще й їхньому союзнику китайцям віддають стратегічні підприємства.
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08.09.2020 11:20 Відповісти
вот вам и бизнес-няни в действии....
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08.09.2020 11:41 Відповісти
Хотите для "Мотор Сич" повторить судьбу харьковского тракторного завода,тогда вперед и с песней.
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08.09.2020 11:50 Відповісти
Хитрожопые китайцы знали, что существует запрет на концентрацию акций иностранцами. Но всё-равно полезли. Ещё и наглости хватает что-то требовать.
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08.09.2020 13:41 Відповісти
Такая нация в настоящее время. Если дать им тут волю, сожрут все и всех с потрохами
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08.09.2020 20:04 Відповісти
обороний завод заборонено продавати це повина прийняти верховна зрада,це актив Укоаїни самий діеспособний завод чого його прватизував один директор це злочин повинен розслідувати дбр чи набу
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08.09.2020 14:20 Відповісти
Пусть Ярославский покупает футбольные команды! Это у него получается- интеллектуально ближе!
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08.09.2020 15:27 Відповісти
Китайці і Ярославський - Х*Р вам а не Мотор Січ
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08.09.2020 21:16 Відповісти
Те, що таке стратегічно важливе підприємство ледь не продали кітайцям- це державний злочін, який чомусь допустило РНБО і Рада прохлопала вухами, а зрадники держави, цим скористувалися!!! Надія тільки на те, що керівництво України все ж таки цього не допустить!!! Це буде хоч якийсь розумний крок президента.
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08.09.2020 21:46 Відповісти
Нахер нам тут китаесы и их пешки не здались
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08.09.2020 22:37 Відповісти

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