"Приватбанк" продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков

По данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" по итогам января-июля 2020 года продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков с финансовым результатом 16,2 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Наибольший убыток начиная с апреля 2020 года фиксирует государственный "Укрэксимбанк" (2,24 млрд грн).

Вторую позицию в списке самых прибыльных украинских банков продолжил занимать "Ощадбанк" (4,32 млрд грн), третью – "Райффайзен банк Аваль" (2,46 млрд грн). На четвертой по-прежнему находится ПУМБ (1,5 млрд грн), на пятой – "ОТП Банк" (908,94 млн грн), который поднялся на две ступени, получив в июле 319,78 млн грн чистой прибыли.

По убытку за июль список не изменился – по итогам семи месяцев 2020 года на второй позиции продолжил находиться "Проминвестбанк" (ПИБ, 330,93 млн грн), на третьей – банк "Кредит Днепр" (184,42 млн грн), на четвертой – "Правэкс Банк" (99,86 млн грн), на пятой – "БТА Банк" (67,17 млн грн).

В целом по итогам семи месяцев 2020 года платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн).

Прибыльными в этот период были 58 из 75 работающих в Украине банков, отмечается в данных НБУ.

Согласно статистике регулятора, по итогам семи месяцев 2020 года по размеру общих активов первое место в рейтинге сохранил "ПриватБанк" (585,21 млрд грн), второе – "Ощадбанк" (275,82 млрд грн), третье – "Укрэксимбанк" (239,05 млрд грн), четвертое – "Укргазбанк" (163,13 млрд грн) и пятое – "Райффайзен банк Аваль" (104,17 млрд грн).