Вольногорский комбинат ОГХК снова приостановил работу с задержкой выплаты зарплат

Филиал "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК) с 4 сентября начал останавливать добычные и вскрышные работы, а также перевозку горной массы и выпуск продукции на обогатительной фабрике.

Об этом изданию Минпром сообщил начальник одного из производственных подразделений предприятия, передает БизнесЦензор.

"В настоящий момент у нас осталось 30 л бензина и всего несколько тонн дизельного топлива для доставки персонала на рабочие места. Надеемся, что киевский офис поспособствует решению проблемы", - сообщил он.

Источник уточнил, что доводочная фабрика полностью остановлена 6 сентября.

"Выпуск продукции прекращен полностью на неопределенный срок", - сказал он.

Это вторая остановка предприятия в 2020 год с тех пор, как Фонд госимущества сменил правление в компании. Первая произошла в начале июня после того, как 16 мая своим приказом врио главы правления АО "ОГХК" Питер Девис остановил отгрузки продукции.

Тогда новый менеджер начал поиск других покупателей. В результате образовавшихся кассовых разрывов 7 июля сотрудникам ВГМК не выплатили всю зарплату.

Ситуация с невыплатами повторилась и на этот раз. Об этом на своей Facebook-странице сообщает Профсоюз ОГХК.

Эксперты утверждают, что поводов для финансовых неурядиц в компании быть не должно.

"В настоящее время я не вижу особенных проблем со спросом на титановое сырье в мире. Этот сегмент рынка менее остальных пострадал от кризиса и последствий пандемии коронавируса. Горнодобывающая промышленность в странах Восточной Европы лишь незначительно снизила темпы производства, тогда как мировой рынок показывает еще меньший спад. С точки зрения мировой конъюнктуры Украина находится в выгодной позиции и поводов для ухудшения позиций производителей нет", - говорит директор ИА "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук.

Питер Девис возглавляет ОГХК с 8 апреля 2020 года. Приватизация компании запланирована Фондом госимущества на конец 2020 года. 2018 год ОГХК завершила с чистой прибылью свыше 114 млн грн. Финрезультат за 2019 г на сайте компании не обнародован, как и данные за первое полугодие 2020 года.