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Ахметов (1594) металургія (868) Метінвест (711)

"Метинвест" Ахметова показал за полугодие убытки в $240 миллионов

Материнская компания группы "Метинвест" Metinvest B.V. завершила январь-июнь 2020 года с чистым убытком в размере $240 млн с отрицательной маржой 5%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года получила чистую прибыль $408 млн с положительной маржой 7%.

Это следует из неаудированных промежуточных финансовых результатов компании, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка Metinvest B.V. за отчетный период сократилась на 15% – до $4,968 млрд, EBITDA снизилась на 20% – до $715 млн, маржа упала на 1 процентный пункт - до 14%.

Общая задолженность компании к концу I полугодия-2020 составляла $3,010 млрд, тогда как к концу 2019 года - $3,032 млрд. При этом объем денежных средств к концу I полугодия-2020 составил $465 млн, на конец 2019 года - $274 млн. Чистый долг на конец июня-2020 достиг $2,545 млрд, на конец-2019г - $2,758 млрд.

Генеральный директор " Метинвеста" Юрий Рыженков констатировал, что в 2020 году группа успешно преодолевает глобальную нестабильность и продолжает демонстрировать уверенный прогресс по всем пунктам своей программы уделяя особое внимание поддержанию стабильности производства и обеспечению безопасности своих сотрудников.

"За это время мы предприняли решительные шаги по борьбе с распространением пандемии COVID-19, обеспечивая защиту наших сотрудников и регионов присутствия. Среди прочего, мы обеспечили защиту рабочих на всех наших заводах с помощью строгих протоколов по охране здоровья и, в дополнение к другим предпринятым мерам безопасности, перевели административный персонал на удаленную работу. Группа также закупила и передала бесплатно 18 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 в 44 медицинских учреждениях. Нашим главным приоритетом остается здоровье и безопасность наших людей и сообществ в период этой чрезвычайной ситуации", - подчеркнул топ-менеджер.

Вместе с тем он указал, что в первой половине 2020 года на финпоказатели "Метинвеста" повлияло падение мировых цен на сталь на фоне пандемии COVID-19. Однако вертикальная интеграция группы, глобальная сеть продаж и богатый опыт нашей команды в очередной раз доказали свою эффективность.

"Нам удалось быстро скорректировать наш продуктовый портфель и перераспределить объемы продаж между рынками. Благодаря этому "Метинвест" смог извлечь выгоду из быстрого и активного восстановления экономики Китая во втором квартале этого года, увеличив отгрузку руды на этот рынок более чем на 3 млн тонн. Мы также возобновили продажи стали в эту страну, реализовав почти полмиллиона тонн полуфабрикатов и готовой металлопродукции за отчетный период. В сочетании с более низкими затратами Металлургический сегмент значительно улучшил свои показатели, увеличив EBITDA на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий показатель EBITDA составил $715 млн", - указал руководитель компании.

"Глядя вперед, несмотря на сохраняющуюся неопределенность макроэкономической среды и повторяющиеся глобальные проблемы, вызванные пандемией, мы верим, что "Метинвест" способен преодолеть эти трудности и обеспечить стабильные результаты. Пользуясь возможностью, хотел бы также поблагодарить наших стейкхолдеров за то, что были с нами в это время глубоких перемен", - резюмировал топ-менеджер.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды) в 2019 году снизил чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,188 млрд при снижении маржи на 7 процентных пункта (п.п.) - до 3% с 10%. Ее выручка сократилась на 10% – до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 п.п. - до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом - до 3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств снизился на 2% - до $274 млн с $280 млн. Чистый долг возрос на 12% - до $2,758 млрд.

Капитальные инвестиции увеличились на 17% - до $1,055 млрд с $898 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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Топ коментарі
+7
и заметте, показывая всю жизнь убытки ета тварь продолжает скупать заводы и всю енергетическую Систему Украины.
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08.09.2020 11:03
+6
Кормилец ты наш незаменимый. Несмотря на многомиллиардные дотации из наших карманов Гудок показывает всем вам фигу и говорит что у него убытки и налогов платить не будет.
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08.09.2020 10:01
+3
И особняки в Европе.
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08.09.2020 16:47
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Кормилец ты наш незаменимый. Несмотря на многомиллиардные дотации из наших карманов Гудок показывает всем вам фигу и говорит что у него убытки и налогов платить не будет.
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08.09.2020 10:01 Відповісти
и заметте, показывая всю жизнь убытки ета тварь продолжает скупать заводы и всю енергетическую Систему Украины.
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08.09.2020 11:03 Відповісти
И особняки в Европе.
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08.09.2020 16:47 Відповісти
А как там Д.Трейдинг?
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08.09.2020 10:38 Відповісти
рыжего утюжком погладить, сразу доходы пойдут и еще погладить и еще...посыпятся,
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08.09.2020 11:01 Відповісти
Многомиллиардные подачки от государства ушли в ахметовский гудок, налоги государству от прибыли компаний Ахметова - фиг вам! (это такое жилище индейцев). Метинвест продал свою продукцию дочерней компании за бугром (на Кипре) по бросовым ценам и "понес убытки". Украина, как всегда осталась с "большим носом". Значит, нужно опять искать в государственном бюджете деньги на "підтримку вітчізняного виробника". Да и "зеленный тарифчик" неплохо бы еще поднять и не стоит вводить диспетчерские ограничения на несение мощности тепловой генерации, принадлежащей олигарху. Короче, Шмыгаль и Янелох знают, что делать.
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08.09.2020 11:47 Відповісти
Дотации и господдержку цуке рыжой !!!!!
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08.09.2020 11:54 Відповісти
Мало того Укрзализныця возит его грузы на экспорт себе в убыток и он при Пете чуть не захапал бесплатно порт Южный(типа в концессию) Но он голый и босый, И каждая власть под него прогибается.
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08.09.2020 12:14 Відповісти
Скорее каждая власть от него получает хорошие откаты. В большой политике и бизнесе ниодин чиновник не сделает ничего за просто так.
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08.09.2020 12:26 Відповісти
100% у рыжего хавальник скользки как у иуды
ему бы цепочки с унитазов пи здить но чучма решил по другому
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08.09.2020 12:38 Відповісти
При Порохе +408, а при Зеле -240 млн. у.е.
Не хилая вилочка в 648 млн.уе. в карман за пол года!
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08.09.2020 14:52 Відповісти
Ну що шановні українці прийдеться цьому рудому КЛОПУ скидатись на чергову віллу в Монте-Карло!!!
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08.09.2020 16:14 Відповісти
то продай дачу в Іспанії та ФК Крот
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08.09.2020 20:56 Відповісти
Вот Ахметка вражина - как глист, пристроится к любой заднице в кресле президента и от нее питается всласть.
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09.09.2020 01:04 Відповісти

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