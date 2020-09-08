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Укроборонпром (748) Абромавичус (85)

На должность гендиректора "Укроборонпрома" рассматривают двух кандидатов, – СМИ

На должность гендиректора

На место гендиректор госконцерна "Укроборонпром" рассматриваются кандидатуры Михаила Морозова и Сергея Тихонова.

Об этом сообщил источник НВ во фракции "Слуга народа", передает БизнесЦензор.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс в ближайшее время покинет пост по собственному желанию. Абромавичюс уже подтвердил намерение уйти из "Укроборонпрома".

"Айварас уже три месяца просится на волю. Он уходит по собственному желанию. На его место рассматриваются его заместитель по маркетингу и сбыту концерна Михаил Морозов и заведующий отделом Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Сергей Тихонов. Наибольшие шансы на назначение у Морозова", — сообщил источник.

В то же время Ярослав Железняк, нардеп, член фракции "Голос", написал в Facebook, что преемником Абромавичюса станет Тихонов — "в 3-м созыве был нардепом от Натальи Витренко" (депутат III созыва Верховной Рады, 1998−2002 годы, избран по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины).

Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.
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преемником Абромавичюса станет Тихонов - "в 3-м созыве был нардепом от Натальи Витренко" (депутат III созыва Верховной Рады, 1998−2002 годы, избран по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины).

Чего уж мелочиться - Миколу Бимбовича пригласите, он справится...
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08.09.2020 10:11 Відповісти
наем или лещенко?
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08.09.2020 12:21 Відповісти
А какой вообще смысл в этих движениях, если Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Урусский уже объявил о ликвидации ДК "Укроборонпром"? Может поставлена задача продать "под шумок" несколько десятков га земли?
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08.09.2020 13:44 Відповісти
Что там рассматривать - ставь Свинарчука. Он оправдан всеми ЗЕсудами и полностью подходит нынешней власти.
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08.09.2020 15:41 Відповісти
А Сивоха, чем плохая кандидатура, а???
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08.09.2020 18:10 Відповісти
Че, опять Люсого из Квартала прокидывают? Доколе?!?! ))
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08.09.2020 19:06 Відповісти

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