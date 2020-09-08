В Украине за сутки обнаружили более 2400 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 8 сентября обнаружено 2 411 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине поднялось до 140 479. Из них количество летальных случаев – 2 934, случаев выздоровления – 63 546, продолжают болеть 73 999 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 16 073, Киеве – 15 511, Черновицкой области – 11 431, Харьковской области – 11 202, Ивано-Франковской области – 10 508.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 7 сентября зарегистрировано 2 174 новых случая коронавируса.

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.