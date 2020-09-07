Авиакомпания "Белавиа" стала требовать от пассажиров заполнять декларации о состоянии здоровья

Авиакомпания "Белавиа" начала требовать заполнения специальных деклараций о состоянии здоровья от пассажиров, конечной точкой маршрута которых является Минск.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Форму можно скачать на сайте авиакомпании, зайдя в раздел "COVID-19. Информация для пассажиров" или получить на борту самолета во время полета в Беларусь

При этом с целью уменьшения числа контактов авиакомпания просит пассажиров распечатать и заполнить декларацию до вылета.

Форма включает 5 пунктов и продублирована на русском и английском языках.

Путешественника просят указать его паспортные данные, аэропорт отправления, находился ли он за последние 14 дней рядом с лицом, которое имело симптомы COVID-19, имел ли сам пассажир подобные симптомы или положительный результат теста на коронавирус.

Также следующих в Минск пассажиров просят перечислить все посещенные за последние 14 дней страны, города и аэропорты или порты, через которые выполнялся транзит.