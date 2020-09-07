Законопроекты по борьбе с мошенничеством в строительстве должны быть разработаны за 2 месяца, – МВД

В Украине насчитывается более 100 тыс. пострадавших в результате действий застройщиков-мошенников.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного строительства, передает БизнесЦензор.

"Наша задача - сделать так, чтобы в стране мошенники не могли организовывать финансовые пирамиды за счет денег инвесторов, которые хотят построить собственное жилье. И второй вопрос: что делать с объектами, недостроенными нечестными застройщиками, которые брали деньги у людей, тратили их на жилищное строительство, а после того исчезали?" - подчеркнул Геращенко.

Он отметил, что уже сейчас необходимо выработать новую законодательную базу, которая позволит решить эти две проблемы.

Наработкой нового закона будет заниматься межведомственная рабочая группа, созданная постановлением Кабинета министров от 12 августа 2020 года.

Сопредседателями группы являются первый заместитель министра развития громад и территорий Василий Лозинский и заместитель министра внутренних дел Геращенко. В состав рабгруппы вошли народные депутаты всех фракций и групп, представители Министерства юстиции, Киевгоргосадминистрации, Национальной комиссии по ценным бумагам, Национальной полиции, Национального банка Украины и представители инвесторов.

"Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество. Второе, это нормировать и добавить "дорожную карту" для существующих проблемных объектов. По нашим оценкам, в Украине - более 100 тыс. пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов", - отметил Геращенко.