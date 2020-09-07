Кременчугский сталелитейный завод за прошлый год сократил чистую прибыль втрое

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (КСЗ, Кременчуг, Полтавская область), входящее в состав промышленных активов группы ТАС, по итогам работы в 2019 году получило чистую прибыль в размере 67,22 млн грн, что в 3,1 раза меньше, чем в 2018 году.

Об этом сказано в информации к обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке дня общего собрания акционеров компании, намеченному на 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, нераспределенная прибыль ПАО к 1 января 2020 года составляла 121,87 млн грн.

Собрание планирует рассмотреть отчеты органов управления за 2017, 2018 и 2019 годы и принять соответствующие решения о распределении полученной в 2018 и 2019 году чистой прибыли (в 2017 году убыток составлял 5,49 млн грн).

Проектом решения собрания планируется полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 210,75 млн грн и прибыль за 2019 год направить на погашение убытков прошлых лет (на начало 2018 года непокрытый убыток составлял 225,56 млн грн). Дивиденды выплачивать не планируется.

Помимо этого, акционеры намерены рассмотреть вопрос об изменении типа акционерного общества с публичного на частное, принять соответствующие изменения в устав, при этом также планируется наделить собрание акционеров полномочиями решать любые вопросы, в том числе относящиеся к компетенции наблюдательного совета.

Собрание также намерено переизбрать составы наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

По информации КСЗ, к началу текущего года его текущие обязательства составляли 312,57 млн грн – на 24,2% меньше, чем годом ранее, долгосрочные сократились на 4% - до 242,8 млн грн.

Активы компании за 2019 год снизились незначительно, составив 809,36 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность снизилась на 45% - до 126,37 млн грн.

Собственный капитал ПАО "КСЗ" на 1 января 2020 года составил 253,99 млн грн, в том числе уставный – 132, 12 млн грн.

В 2018 году завод увеличил чистый доход на 79% к предыдущему году - до 1 млрд 272 млн грн, а данных за 2019 год пока не обнародовал.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" - ведущее предприятие литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.

По данным НКЦБФР на второй квартал 2020 года зарегистрированная на Кипре Defano Investments Ltd владеет 48,4421% акций ПАО "КСЗ".

Еще 24,5667% принадлежит ООО "Финансовая компания "Финевровектор" владеет акций ПАО "КСЗ", финкомпании "Альфа Крос" – 22,7976%. Как сообщалось, год назад эти финкомании заявили о намерении совокупно прибрести 49,5% акций ПАО.

В то же время, в частности, пакет ООО "Акцент Продакшн", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, сократился с 25,7195% до 2,1% (на май 2020 года).