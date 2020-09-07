Пандемия может обойтись мировой экономике в $35 триллионов к 2025 году, – Bloomberg

Мировая экономика находится на пике восстановления после кризиса, связанного с началом пандемии коронавируса COVID-19, но до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами.

Так считают опрошенные Bloomberg эксперты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, до 2025 года пандемия может стоить мировой экономике около $35 трлн.

"Вы должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться",- считает Маккиббин.

Он отметил, что потребуется еще немало времени, чтобы сделать разработанную вакцину доступной во всем мире.

Как отмечает Bloomberg, правительства ведущих экономик мира уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этому растет производство в Германии, восстанавливается экономика Китая, снижается безработица в США.

"Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает", - сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.

Сохранить наметившийся рост будет непросто, полагают эксперты. Правительства должны продолжать усилия по поддержке экономик, однако многие из них уже сейчас готовы приостановить "антивирусные" меры поддержки.

В качестве примера страны, которая выбрала правильную стратегию, эксперты агентства привели Швецию. Она была одной из немногих отказавшихся от строгих ограничений. Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.

По оценке эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП Швеции в 2020 году ожидается на уровне 7%, в то время как экономики других стран Европы снижаются до 30%. В то же время число смертей от COVID-19 в Швеции намного больше, чем в соседней Дании. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции умерли 5,8 тыс. человек (при 84,9 тыс. заразившихся), в Дании - 627 человек (при 18,3 тыс. заболевших).

Отмечается, что во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении.