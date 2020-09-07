БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1755 відвідувачів онлайн
Новини
343 0
стратегія (67) Мінекономрозвитку (1929)

Центр экономического восстановления создаст 20 рабочих групп для создания экономической стратегии

Центр экономического восстановления создаст 20 рабочих групп для создания экономической стратегии

Центр экономического восстановления создаст 20 рабочих групп для создания Национальной экономической стратегии-2030.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Для успешной разработки стратегии на платформе Центра экономического восстановления будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов правительства, министерств, аналитических центров, институтов, международных организаций, бизнеса и бизнес-ассоциаций", - сказано в сообщении.

Как сообщается, 7 сентября состоялось первое учредительное заседание рабочей группы по наработке такой стратегии под руководством министра экономики Игоря Петрашко.

Согласно поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Центр является платформой для координации ее разработки.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 