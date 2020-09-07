Украина намерена расширять экспорт с/х продукции в Китай

Украина намерена восстанавливать и расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, привлекать китайские инвестиции в сельскохозяйственные индустриальные и технопарки в Украине, инфраструктуру и энергетические проекты.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Украине Фань Сяньжуном, передает БизнесЦензор.

"90% кукурузы, которую импортировал Китай в 2019 году, были украинского происхождения. Мы не останавливаемся на этом и стремимся создать еще больше возможностей для украинского бизнеса по экспорту в Китай, а также реэкспорта в другие страны, в частности через свободные таможенные зоны в Китае. Это касается таких продуктов, как зерновые, мясо, рыба, яйца, ягоды и фрукты, молочные продукты, растительные масла, кондитерские и ликероводочные изделия, компоненты кормов для животных и другие продукты. Сейчас мы это обсуждаем с нашими китайскими партнерами", - отметила Стефанишина.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в инвестиционных проектах, в частности развитие:

индустриальных парков, специализирующихся на хранении, переработке, перевалке продовольственных товаров;

технологических парков по развитию и интеграции производства и переработки сельскохозяйственных продуктов;

инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики, расширение перечня таких проектов в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь".

"Украина уже приняла с Китаем план действий по реализации инициативы совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Сейчас мы переходим к разработке дорожной карты и созданию рабочей группы между посольством Китая и Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью интенсификации сотрудничества", - обозначила дальнейшие шаги Стефанишина.