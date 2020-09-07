"Укрпошта" за четыре года сэкономила около 1 миллиарда на закупках через ProZorrо

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" в течение 2016-2020 годов смог сэкономить около 1 млрд грн, пользуясь системой ProZorro.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Укрпошта" продолжает доказывать, что государственная компания может быть успешной и современной. Только за четыре последних года национальному почтовому оператору удалось сэкономить около 1 млрд грн на закупках через систему ProZorro. За это время было проведено почти 11 тыс. торгов, в которых приняли участие более 5600 участников. Впереди крупнейшая инвестиционная программа за всю историю "Укрпошты" - это компьютеризация и цифровизация работы, а также строительство первых сортировочных центров", - отметил Криклий.

Больше всего компании удалось сэкономить на закупке 2700 POS-терминалов (8,5 млн грн), приобретении почти 4000 персональных компьютеров для работников (15,6 млн грн) и электроэнергии (более 24 млн грн).

Кроме этого, "Укрпошта" стала первой в публичных закупках горючего для 200+ точек локации авто по самым низким в системе ценам, брендовой IТ-техники и бумаги для печати, а также природного газа через хранилище. Компания также присоединилась к факторингу, заключила рамочные соглашения на горючее, газ, электроэнергию, бумага, брикеты и страхования через систему, осуществила отбор поставщиков для сделок лизинга через систему и начала принимать товар с привлечением конкурентов поставщика.