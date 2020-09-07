"Укртрансбезопасность" с начала года насчитала более 81 миллиона платы за перегрузки

В течение января-августа 2020 инспекторами "Укртрансбезпеки" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 400 тыс. транспортных средств, составлено более 8500 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 81 млн грн платы за перегрузки.

Такими данными поделился министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. В течение этого года, только за восемь месяцев работы работники "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией насчитали более 81 млн грн платы за перегрузки. Из них более 13 млн грн - только за август. Также продолжаем большую работу, направленную на реформирование всей системы и введение автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов "Взвешивание в движении" по всей территории Украины", - отметил Криклий.

Вместе с тем, в течение последней недели (с 31 августа по 6 сентября) было проверено более 27 тыс. транспортных средств, составлено 369 актов нарушения габаритно-весовых норм и начислено около 2,5 млн грн платы за перегрузки. В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Одесской, Черниговской и Киевской областях.

Топ-5 нарушителей габаритно-весовых норм за неделю:

1. На автодороге М-05 - авто DAF (перевозчик - Хуголь А.Ю.) с перегрузкой на 67%. Общий вес транспортного средства составил 66,95 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 1807,42 евро.

2. На автодороге М-05 - авто MAN (перевозчик - Хуголь А.Ю.) с перегрузкой на 62%. Общий вес транспортного средства составил 64,65 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 1567,86 евро.

3. На автодороге М-12 - авто DAF (перевозчик - Иванчук И.А.) с перегрузкой на 35%. Общий вес транспортного средства составил 54,10 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 971,73 евро.

4. На автодороге Н-11 - авто Mercedes (перевозчик - ООО "СПМК-17") с перегрузкой на 31%. Общий вес транспортного средства составил 52,65 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 149 евро.

5. На автодороге М-14 - авто DAF (перевозчик - Иванчук И.А.) с перегрузкой на 33%. Общий вес транспортного средства составил 53,24 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 40,32 евро.