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Уровень расчетов за поставки газа на Ривненщину перед "Нафтогазом" составляет 145%

Уровень расчетов за поставки газа на Ривненщину перед

В денежном эквиваленте сумма оплаты за поставки газа на Ривненщину за январь-июль 2020 для НАК "Нафтогаз" составила почти 405 млн грн.

Об этом рассказал директор ООО "Ривнегаз Сбыт" Леонид Кошельник, передает БизнесЦензор.

В то же время директор предприятия отметил, что на 1 августа текущего года сумма задолженности перед оптовым поставщиком газа в регионе составляет 83 млн 525 тыс. грн.

"Хотя сумма долга и кругленькая, но она закономерна, поскольку полностью соответствует размерам задолженности, которую за предыдущие годы потребители Ривненщины сформировали перед нашим предприятием. Карантин, высокий уровень безработицы, заниженные нормы потребления и неприведение объемов использованного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям способствовало этому", – объяснил Кошельник. 

В то же время ООО "Ривнегаз Сбыт" не отказывается от взятых обязательств и настойчиво проводит информационную кампанию среди потребителей. В частности, менеджеры предприятия подготовили и рассылают письма должникам (как физическим лицам, так и юридическим клиентам), в которых напоминают о суммах задолженности и условиях ее реструктуризации.

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