"Центрэнерго" начало покупать уголь госшахт дешевле ранее поставляемого

ПАО "Центрэнерго" начало покучать уголь государственных шахт по цене 1650 грн/тонна (без НДС и транспортировки), что на 300 грн дешевле ранее поставляемого ресурса, цена которого составляла 1950 грн/тонна.

Об этом сообщили в пресс-службе "Центрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уголь по 1650 грн/тонна базовой калорийностью 5,2 тыс. ккал/тонна "Центрэнерго" начало получать с начала сентября. Подписаны соответствующие дополнительные соглашения. Государственные шахты пошли нам навстречу после наших обращений в связи с необходимостью снижения себестоимости единицы электроэнергии", – сообщили в пресс-службе.

По ее данным, за период с 1 по 7 сентября госшахты отгрузили уже 36,3 тыс. тонн угля по новой цене.

В то же время в ПАО отметили, что компания повторит попытку покупки угля на УЭБ, в связи с чем на вторник, 8 сентября, объявлен аукцион по покупке 100 тыс. тонн угля по стартовой цене 1360 грн/тонна с периодом поставки с 12 сентября по 31 октября.

"Первый аукцион по покупке угля на УЭБ 2 сентября не состоялся из-за отсутствия предложений", – разъяснили в пресс-службе.

При этом там отметили, что ДТЭК перестал поставлять уголь на "Центрэнерго".

"Объем поставок по договору с ДТЭК, заключенному при содействии Министерства энергетики, составил немногим более 36 тыс. тонн из запланированных 100 тыс. тонн до конца августа. Мы полностью рассчитались за поставленный ресурс, но дальнейшие его поставки прекратились", – разъяснили в компании.

"Поставки с частной шахты осуществляются", – подтвердили в пресс-службе.

По ее данным, поставлено уже около 10 тыс. тонн по цене 1480 грн/тонна.

Ранее в компании сообщили, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода компании до конца года требуется 1,9 млн тонн угля, из которых 1,6 млн тонн – уголь газовой группы, 0,3 млн тонн – уголь с низким содержанием летучих веществ.

"Несмотря на то, что запасы угля на ТЭС составляют около 600 тыс. тонн, вопрос дальнейшего обеспечения топливом не снят", – подчеркивается в релизе.

Как сообщалось, "Центрэнерго" обращалось в Кабинет министров и Минэнерго с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены, указав на заключение контракта с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/тонна (без НДС). В "Центрэнерго" пояснили, что снижение цены закупки угля необходимо для выведения предприятия из финансово-экономического кризиса.

При этом, по информации генкомпании, уголь государственных шахт покупается по цене 1950 грн/тонна, а у группы "ДТЭК" по оперативному контракту, заключенному при содействии Минэнерго, – по 1660 грн/тонна.

В начале сентября "Центрэнерго" вновь призвало власти поспособствовать в привлечении компанией кредитного финансирования госбанков. Ранее Ощадбанк отказал компании в кредите, от Укргазбанка ответ еще не поступил.

"Центрэнерго" намеревалось привлечь кредит на сумму 1,3 млрд грн.