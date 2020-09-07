Спрос на легковые электромобили в Украине в августе снизился на 11%

В августе 2020 года украинский парк автомобилей, работающих исключительно на электротяге, пополнился 647 экземплярами. Из этого количества легковыми были 625 авто и 22 штуки – коммерческие электромобили.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Таким образом, по сравнению с августом прошлого года спрос на легковые электромобили в Украине снизился на 11%, а реализация коммерческих авто на электротяге обвалилась сразу на 61%.

Относительно июля текущего года регистраций электрических автомобилей также имеют отрицательную динамику: легковые – минус 18%; коммерческие – минус 33%.

Как и ранее, приобретая электромобиль, украинцы отдавали предпочтение подержанным машинам. Так, доля импортированного секонд-хенда на августовском рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте новым был только один автомобиль.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf. За прошедший месяц 147 автомобилей этой модели получили украинские номера.

Далее в топ-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Tesla Model 3 – 98 штук; Tesla Model S – 66 штук; Fiat 500е – 50 штук; Tesla Model X – 35 штук; Hyundai Ioniq – 33 штуки; Chevrolet Bolt – 32 штуки.; BMW i3 – 24 штуки.; Volkswagen Е-Golf – 23 штуки и Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 22 штуки.

В части коммерческих электромобилей почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. – 18 регистраций за месяц.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4962 единицы автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4737 легковых авто, 224 коммерческих и один автобус.