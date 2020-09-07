Минфин намерен до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского суда в споре Суркисов и "Приватбанка"

Министерство финансов готовит апелляционную жалобу на определение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов в споре с государственным "Приватбанком" о $347 млн.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил информированный источник, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Минфин планирует подать апелляцию до 9 сентября.

Поздно вечером 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Согласно позиции "Приватбанка", соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации "Приватбанка" денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал "Приватбанк" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, "Приватбанк2 подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам юрсоветника банка Андрея Пожидаева, пока не назначено.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства "Приватбанка" компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По информации пресс-службы "Приватбанка", по состоянию на начало июня 2020 года госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Вместе с тем 3 сентября 2020 года Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного "Приватбанка" в пользу последних $164,5 млн.

В банке подчеркивали, что после направления материалов в правоохранительные органы судья Сергей Вовк не имел права возобновлять исполнительные производства.