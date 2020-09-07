С начала работы программы "доступных кредитов" выдано займов на 6,8 миллиарда

За шесть месяцев 2020 года с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 2933 займа на общую сумму в 6,78 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.

"Благодаря государственной программе поддержки микро- и малого предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели увеличили количество рабочих мест на 10%. Согласно предоставленным Фондом развития предпринимательства данным за первое полугодие, предприниматели благодаря полученным доступным займам создали 1028 новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

При этом общее количество персонала этих заемщиков Программы и связанных компаний составляет 9 484 работника. То есть каждый десятый работающий в микро и малом бизнесе, который воспользовался условиями Программы, получил свое рабочее место благодаря доступным кредитам.

Всего за шесть месяцев с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 2933 займа на общую сумму в 6,78 млрд грн. Из них 5,47 млрд грн были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,12 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 157,63 млн грн - на пополнение оборотных средств.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 330 кредитов на общую сумму 652 млн грн. 82% (532 млн грн) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 13% (83 млн грн) - это выданные уполномоченными банками так называемые инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составляют 5% (37 млн грн).

Напомним, заем в рамках Программы можно получить в "Ощадбанке", "Укргазбанке", "Приватбанке", "Укрэксимбанке", "Банке "Львов", "ПУМБе", "Банке "Альянс", "Кредобанке", "Банке "Восток", "Райффайзен банке Аваль", "ТАСкомбанке", "Альфа-банке", "Банке "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанке", "Креди Агриколь банке", "КредитВест Банке" и "ОТП Банке".