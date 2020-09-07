Минфин запустит предварительную проверку госвыплат с 2021 года

Министерство финансов с 1 января 2021 года запустит предварительную верификацию информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью, как это предусматривает закон "О верификации и мониторинге госвыплат".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Для этого Министерство финансов уже построило информационно-аналитическую платформу верификации государственных выплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиента из многих источников.

"Персональные данные на информационно-аналитической платформе надежно защищены от внешнего вмешательства. При этом обработка информации осуществляется в автоматизированном режиме средствами платформы без человеческого вмешательства. Минфин строго придерживается положений законодательства о защите персональных данных в процессе проведения верификации", - сказано в сообщении.

Архитектура информационно-аналитической платформы, построенная на базе современных технологий, может обеспечить одновременную обработку 3500 запросов на проверку информации, что позволяет использовать данное программное решение государственными органами при назначении выплаты и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах.

Сейчас Министерством разработан механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты, который изложен в проекте постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка доступа к информации на информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга". Такой механизм обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

Проведение превентивной верификации также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственных пособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат.

С 1 января 2021 года вступает в силу статья 10 закона Украины "О верификации и мониторинг государственных выплат", которой предусмотрено осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий, других социальных выплат.