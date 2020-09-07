Минстратегпром будет формировать государственную промышленную и военно-промышленную политику

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) определено главным органом исполнительной власти, формирующим государственную промышленную и военно-промышленную политику, политику в сфере оборонного заказа, оборонно-промышленного комплекса, самолетостроения и космической деятельности.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина чиновники приняли проект постановления о "Некоторых вопросах Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", которым определяются и законодательно регулируются основные задачи деятельности Минстратегпрома", - написал Мокан.

Мiнстратегпром будет формировать и реализовать государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности.

Основными задачами Минстратегпрома являются: