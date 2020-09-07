Пассажиропоток в "Борисполе" с начала года снизился на 65%

За восемь месяцев 2020 года Международный аэропорт "Борисполь" обслужил 3 503 730 пассажиров, что на 65% меньше аналогичного периода 2019 года, когда пассажиропоток составлял 9 974 298 человек.

Об этом сообщили в администрации авиапредприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Из 3,5 млн пассажиров в январе-августе текущего года 2 332 347 составили пассажиры регулярных рейсов (-69% г/г), 1 171 383 - нерегулярных (-50%). Согласно статистике, доля пассажиров нерегулярных рейсов в этом году за отчетный период увеличилась до 33% против 23% в прошлом году, соответственно, доля пассажиров регулярных рейсов уменьшилась с 76% до 66%.

Количество трансферных пассажиров уменьшилось на 82,6% - до 402 746 (годом ранее этот показатель составлял 2 309 520). Доля трансфера в общем пассажиропотоке снизилась с 23% до 11,5%.

Что касается пассажиропотока в августе, то он составил 656 029 (-60% г/г). При этом в августе негативная динамика на регулярных рейсах составила -78%, тогда как на нерегулярных - всего лишь -9%.

В январе-июле 2020 года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" снизился на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 2,847 млн человек.

По итогам первого полугодия аэропорт обслужил 2 519 034 пассажира, что на 62% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.