Транзит газа через ГТС Украины по льготным тарифам в августе вырос на 85%

Транспортировка природного газа ГТС Украины в режиме shorthaul (льготный транзитный тариф для определенных точек, который может использоваться для закачки в ПХГ через "таможенный склад") в августе увеличилась на 84,8% (на 924,3 млн кубометров) по сравнению с июлем – до 2 млрд 14,3 млн кубометров.

Об этом говорится в данных "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, такой рост связан с открытием с августа виртуального реверса со Словакией. В частности, по словацкому направлению в режиме shorthaul августовский объем составил 1 млрд 653,9 млн кубометров (+2,2 раза к июлю), венгерскому – 225,1 млн кубометров (+15,1%), польскому – 135,2 млн кубометров (-13%).

Всего за восемь месяцев 2020 года ОГТСУ транспортировал в режиме shorthaul 4 млрд 897,3 млн кубометров газа, в том числе из Словакии – 3 млрд 89,5 млн кубометров, Венгрии – 1 млрд 333,6 млн кубометров, Польши – 474,3 млн кубометров.

Услугой с начала года воспользовались 22 нерезидента и четыре украинских компании.

В ОГТСУ отмечают, что практически все объемы shorthaul были направлены заказчиками услуги в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад". В целом на хранение через "таможенный склад" с начала года направлено 8,2 млрд кубометров газа.

Кроме того, в январе-августе 2020 года в режиме shorthaul были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша, Венгрия-Словакия, а также – из "таможенного склада" в эти три страны.

Как сообщалось, из-за снижения российского транзита ОГТСУ имеет значительные неиспользованные мощности на межгосударственных точках соединения в Западной Украине. Внедренная с 1 января 2020 года услуга shorthaul позволяет транспортировку газа между странами Восточной Европы через Украину по выгодным тарифам.