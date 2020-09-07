Украина с начала сезона экспортировала 8,3 миллиона тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 7 сентября экспортировала 8,29 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,8 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 5,41 млн тонн пшеницы (-0,5 млн тонн), 2,25 млн тонн ячменя и 0,6 млн тонн кукурузы (-1,26 млн тонн).

По состоянию на 7 сентября текущего года экспортировано также 36,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.