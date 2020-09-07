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В Украине стартовал новый сезон сахароварения

В Украине стартовал новый сезон сахароварения

5 сентября компания ООО "Радеховский сахар" начала новый сезон переработки сахарного сырья 2020 года в Радеховском подразделении.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Радеховский сахар", передает БизнесЦензор.

Как сообщал БизнесЦензор, производство сахара в 2020/2021 МГ в Украине прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн тонн, что на 15% меньше, чем годом ранее. Количество перерабатывающих предприятий останется неизменной - ожидается 33 сахарных завода, которые будут работать в сезоне.
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