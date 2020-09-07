Совет по финансовой стабильности поддержал увеличение гарантированной суммы вкладов втрое

Совет по финансовой стабильность поддержал сценарий развития Фонда гарантирования вкладов Украины, согласно которому сумма гарантированных государством вкладов может быть повышена до 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор.

"Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов в 600 тысяч грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда", - сообщает НБУ.

Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

На данный момент гарантированная сумма вкладов в Украине составляет 200 тысяч. В 2019 году Фонд гарантирования сообщал, что планирует до 2027 года увеличить сумму гарантированного возмещения до 100 тысяч евро в гривневом эквиваленте.