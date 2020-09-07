Меркель допустила введение санкций против "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении "Северного потока -2" в ответ на предполагаемое отравление Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters со сслыкой на заявление пресс-секретаря Мерель Штефана Зайберта, передает БизнесЦензор.

"Канцлер разделяет замечания министра иностранных дел", - сказал Зайберт. Его спросили о комментариях министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, призывающих Россию помочь прояснить дело Алексея Навального или заставить Германию отказаться от поддержки газопровода "Северный поток - 2".

Оппозиционеру Кремля Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После приземления в Омске его доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом "Новичок". Правительство Германии заявило, что выработает общую позицию по ситуации с Навальным с ЕС и НАТО.

Как сообщал БизнесЦензор, США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".

Госсекретарь США Майк Помпео в середине июля говорил, что американское внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.