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Меркель допустила введение санкций против "Северного потока-2"

Меркель допустила введение санкций против

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении "Северного потока -2" в ответ на предполагаемое отравление Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters со сслыкой на заявление пресс-секретаря Мерель Штефана Зайберта, передает БизнесЦензор.

"Канцлер разделяет замечания министра иностранных дел", - сказал Зайберт. Его спросили о комментариях министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, призывающих Россию помочь прояснить дело Алексея Навального или заставить Германию отказаться от поддержки газопровода "Северный поток - 2".

Оппозиционеру Кремля Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После приземления в Омске его доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом "Новичок". Правительство Германии заявило, что выработает общую позицию по ситуации с Навальным с ЕС и НАТО.

Как сообщал БизнесЦензор, США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".

Госсекретарь США Майк Помпео в середине июля говорил, что американское внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.
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Топ коментарі
+6
отравление овального почему-то сильно напрягло евротолерастов. в Украине война с паРашей 7-й год - это значит нормально, а овальный "новичка" отведал - трагедия мирового масштаба.
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07.09.2020 16:22
+4
Фрау санкции не введет. Бизнес и бабки превыше всего.
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07.09.2020 17:12
+2
Белорусь батенька..... аннексия Белоруси вместе с их армией что примечательно и выход к
границе с Польшей.... и возможность прорубить коридор через Литву на Кённигсберг.... нужно
просто что.... правильно - запилить какую нибудь народную республику.... а там и до Берлина
день-два танкового броска......
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07.09.2020 16:48
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отравление овального почему-то сильно напрягло евротолерастов. в Украине война с паРашей 7-й год - это значит нормально, а овальный "новичка" отведал - трагедия мирового масштаба.
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07.09.2020 16:22 Відповісти
Белорусь батенька..... аннексия Белоруси вместе с их армией что примечательно и выход к
границе с Польшей.... и возможность прорубить коридор через Литву на Кённигсберг.... нужно
просто что.... правильно - запилить какую нибудь народную республику.... а там и до Берлина
день-два танкового броска......
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07.09.2020 16:48 Відповісти
каким боком овальный к Беларуси?
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07.09.2020 17:03 Відповісти
а каким боком наоборот ? срать им на овального.... у них скоро в суточном маршброске
от Кённигсберга нарисовывается "конфликт союзного государства и братским народом" с
вейшнорией....
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07.09.2020 17:51 Відповісти
Открытый вопрос напоркуа это москалям??? Воевать с странами у которых армия в 5-6 раз меньше это одно, а воевать с ЕС - совсем другое кино.
+ это гарантированое эмбарго на весь экспорт и импорт в ********. А это больше пловины их бюджета. Ведь ******** продает не только нефть и газ.
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08.09.2020 08:33 Відповісти
Не уверен что Европа будет воевать чтобы защититься. Не говоря уж про эмбарго.
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08.09.2020 11:23 Відповісти
Свой коммент можно удалить. Это - подсказка.
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08.09.2020 22:10 Відповісти
ну не обязательно же именно воевать можно както гибридненько- скажем Германия посе-
ляла у себя новоиспечённых "немцев" (в основном из числа арабов) плотными группами
по пригородам и небольшим городишкам чисто из экономии - целыми микрорайонами и
дешовыми таун-хаусами застраивались окраины социальным жильём в некоторых скажем
так не сильно престижных и не густонаселённых регионах и получились территориальные
образования с очень высокой плотностью иммигрантов.... вот тебе и "народные республики"
и останется только поддержать "чем бог послал" и конечно ихтамнетами.... скажешь чушь ?
народные республики ? в Германии ? ну так ведь 7 лет назад оккупация Крыма и война на
Донбассе тоже было невозможной чушью.... а вот если официоз не захочет "разговаривать
напрямую" и начнёт позволять лишнего, типо как у нас- армией воевать, то в суточном
броск под парами стоят танчики.....
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08.09.2020 22:00 Відповісти
в суточном броске*
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08.09.2020 22:02 Відповісти
Да нет, это все в комплексе
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07.09.2020 20:18 Відповісти
хех... взял он (она) саблю взял он востру.... абасратьсебеколени.......
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07.09.2020 16:38 Відповісти
Фрау санкции не введет. Бизнес и бабки превыше всего.
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07.09.2020 17:12 Відповісти
_Да, это практически невероятно. Меркелиха - подельница путлера по преступлениям против человечества и человечности.
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07.09.2020 17:15 Відповісти
Да не вже?? Така "мужня" фрау...А що на це скаже її гуру Шредер та її работодавець (теперешній та майбутній) Газпром??
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07.09.2020 18:48 Відповісти
неужели у фрау Меркель открылись глаза на *****?
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07.09.2020 19:33 Відповісти
А насколько глубоко она обеспокоена? И насколько допустимо это допущение?
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07.09.2020 20:17 Відповісти
також макрель "не виключила не введення санкцій", що ГАРАНТОВАНО і станеться... ПП2 добудують і всі обламаються, як і кримським мостом! СУМ-ПЕЧАЛЬ!!! думаю, якщо навіть криваві чекісти травануть саму макрель, то НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ!
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08.09.2020 01:17 Відповісти
Ну, уже даже не смешно. Вот если бы они честно сказали: "Чуваки с Восточной Европы, смотрите какой расклад. Прежде чем делать какие-либо телодвижение в вашу сторону, мы включаем компы и рисуем финансовый прогноз. Если по-итогу выходит отрицательный баланс - сорян, разгребайтесь сами". Сурово, зато правдиво, чем все эти "озабоченности". Когда они ввели "санкции" против 30 наших мусоров, не знал - смеяться или плакать. ОНИ И ТАК БДЬ НЕ ВЫЕЗДНЫЕ, СОГЛАСНО УСТАВУ!!!! Если, конечно речь не идет о совместных учениях.
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08.09.2020 01:31 Відповісти
Какое отношение имеет Навальный к Северному Потоку-2? Это же только бизнес, ничего личного.
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08.09.2020 09:06 Відповісти
Не исключает. Но и не обещает.
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08.09.2020 10:44 Відповісти
Она что, с дуба рухнула?! Это же санкции против " либер друга Вольдемара"! А еще вчера целовалась с ним взасос. А сегодня "допускает" нанесение обиды ближайшему бизнес-партнеру. Неверная и легкомысленная. Вова в печальке.
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08.09.2020 12:01 Відповісти

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