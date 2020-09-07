Меркель допустила введение санкций против "Северного потока-2"
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении "Северного потока -2" в ответ на предполагаемое отравление Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает Reuters со сслыкой на заявление пресс-секретаря Мерель Штефана Зайберта, передает БизнесЦензор.
"Канцлер разделяет замечания министра иностранных дел", - сказал Зайберт. Его спросили о комментариях министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, призывающих Россию помочь прояснить дело Алексея Навального или заставить Германию отказаться от поддержки газопровода "Северный поток - 2".
Оппозиционеру Кремля Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После приземления в Омске его доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".
Правительство Германии 2 сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом "Новичок". Правительство Германии заявило, что выработает общую позицию по ситуации с Навальным с ЕС и НАТО.
Как сообщал БизнесЦензор, США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".
Госсекретарь США Майк Помпео в середине июля говорил, что американское внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.
Будь ласка, зачекайте...
границе с Польшей.... и возможность прорубить коридор через Литву на Кённигсберг.... нужно
просто что.... правильно - запилить какую нибудь народную республику.... а там и до Берлина
день-два танкового броска......
от Кённигсберга нарисовывается "конфликт союзного государства и братским народом" с
вейшнорией....
+ это гарантированое эмбарго на весь экспорт и импорт в ********. А это больше пловины их бюджета. Ведь ******** продает не только нефть и газ.
ляла у себя новоиспечённых "немцев" (в основном из числа арабов) плотными группами
по пригородам и небольшим городишкам чисто из экономии - целыми микрорайонами и
дешовыми таун-хаусами застраивались окраины социальным жильём в некоторых скажем
так не сильно престижных и не густонаселённых регионах и получились территориальные
образования с очень высокой плотностью иммигрантов.... вот тебе и "народные республики"
и останется только поддержать "чем бог послал" и конечно ихтамнетами.... скажешь чушь ?
народные республики ? в Германии ? ну так ведь 7 лет назад оккупация Крыма и война на
Донбассе тоже было невозможной чушью.... а вот если официоз не захочет "разговаривать
напрямую" и начнёт позволять лишнего, типо как у нас- армией воевать, то в суточном
броск под парами стоят танчики.....