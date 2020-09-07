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Международные резервы Украины превысили $29 миллиардов, – Нацбанк

Международные резервы Украины превысили $29 миллиардов, – Нацбанк

По предварительным данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29,0487 млрд (в эквиваленте).

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

В августе международные резервы Украины увеличились на 1%, прежде всего благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

По данным НБУ, динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы: операции Национального банка на межбанковском валютном рынке, операции правительства по управлению государственным долгом, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В августе предложение валюты превышало спрос и Национальный банк мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил $460,5 млн. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Валютные поступления в пользу правительства Украины в течение августа составили $250,5 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $645,2 млн. Из этой суммы $496,5 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Национальный банк выплатили $204,5 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает НБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $28,8024 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд и на 1 июля составляли $28,52 млрд.

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.
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Топ коментарі
+5
А так ты из уставших от войны, свидетель секты гражданского противостояния, представляю что было бы со страной если бы она досталась ЗЕклоунам в 2014 м. году, какой бы у нас был курс рубля...
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07.09.2020 20:27
+4
Петя не смог, зато у вас монобольшинство в ВР, ждем результатов, скока еще надо времени?
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07.09.2020 20:09
+4
А в первом? И какое отношение Украина имеет к высокотехнологичному производству и мировому туризму которое пострадало от ковида? Или может падение цен на нефтепродукты сыграло для Украины роковую роль, ценники на заправках видел?
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07.09.2020 20:14
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сейчас пете-кантропы начнут рассказывать, что это тоже зрада зрадная
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07.09.2020 17:02 Відповісти
Международные резервы Украины превысили $29 миллиардов, – Нацбанк - Цензор.НЕТ 1298
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07.09.2020 17:22 Відповісти
Про мировой ковид-кризис? Не, не слышал.
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07.09.2020 20:09 Відповісти
А когда он начался, даты на графике видишь?
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07.09.2020 20:11 Відповісти
Он начался еще до пандемии. Пандемия только его усилила. И так не только в Украине. Так было во всем мире. Например, промпроизводство Германии в 2019 году снизилось.
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07.09.2020 20:15 Відповісти
Чего тогда Гончарука уволили, верните парнишку, пусть еще чего про туман в голове Президента расскажет...
Международные резервы Украины превысили $29 миллиардов, – Нацбанк - Цензор.НЕТ 1527
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07.09.2020 20:18 Відповісти
А какая мне разница Гончарук или еще кто-то. Мне нужно, чтобы гривну в 3 раза не опускали, ЗВР по оффшорам не дерибанили и банки сотнями не банкротили.
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07.09.2020 20:20 Відповісти
А так ты из уставших от войны, свидетель секты гражданского противостояния, представляю что было бы со страной если бы она досталась ЗЕклоунам в 2014 м. году, какой бы у нас был курс рубля...
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07.09.2020 20:27 Відповісти
Для сравнения ВВП Еврозоны во втором квартале упал на 15%.
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07.09.2020 20:11 Відповісти
А в первом? И какое отношение Украина имеет к высокотехнологичному производству и мировому туризму которое пострадало от ковида? Или может падение цен на нефтепродукты сыграло для Украины роковую роль, ценники на заправках видел?
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07.09.2020 20:14 Відповісти
Кризим во всем мире начался задолго до пандемии, но пандемия его многократно усилила.
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07.09.2020 20:16 Відповісти
Украина - не необитаемый остров. И имеет отношение ко всей мировой экономике. В частности, спрос на металлы и цены на них упали. Перевозки упали и многое другое. Не разыгрывай из себя дурачка. Кризис мировой и начался он еще до пандемии. Но на этот раз ни гривна не летит под откос, ни ЗВР не летят в трубу. Как это было в прошлые годы.
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07.09.2020 20:19 Відповісти
Поэтому наши олигархи развернули торговлю с рашей а свои АЭС Украина остановила. Или у нас падение производства автомобилей как у немцев, так мы их и не делали...
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07.09.2020 20:24 Відповісти
Сейчас зебилы с радостью начнут их раздавать :
$350 млн - Суркисам,
$2 млрд - любимому Бене,
итд
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07.09.2020 17:58 Відповісти
так твой же петякантроп выпустил беню заграницу и хотел в обмен на приват получить контроль над 1+1. но петю прокинули как лоха. иди и спрашивай у своего свиночолого, почему он за 5 лет правления беню не посадил и суркисов с медведчуком не лишил влияния
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07.09.2020 18:31 Відповісти
Петя не смог, зато у вас монобольшинство в ВР, ждем результатов, скока еще надо времени?
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07.09.2020 20:09 Відповісти
Это, кстати, первый мировой кризис, который Украина проходит без сильного падения гривны и исчезновения ЗВР.
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07.09.2020 20:12 Відповісти
Их не переспоришь, это их клуб.
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08.09.2020 10:39 Відповісти

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