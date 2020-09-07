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"Мотор Сич" приостанавливает рейсы из Запорожья в Минск

Авиакомпания "Мотор Сич" отеняет на период с 16 по 30 сентября авиарейсы между Запорожьем и Минском.

Об этом "Мотор Сич" сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

Рейсы между Запорожьем и Минском были отменены на период с 16 по 30 сентября. Точная дата возобновления полетов по данному маршруту будет объявлена позже.

"Пассажирам, у которых есть билеты на отмененные рейсы, просим обращаться в информационный центр авиакомпании или в туристическое агентство, в котором был приобретен билет", - сообщает "Мотор Сич".
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