"Мотор Сич" приостанавливает рейсы из Запорожья в Минск

Авиакомпания "Мотор Сич" отеняет на период с 16 по 30 сентября авиарейсы между Запорожьем и Минском.

Об этом "Мотор Сич" сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

Рейсы между Запорожьем и Минском были отменены на период с 16 по 30 сентября. Точная дата возобновления полетов по данному маршруту будет объявлена позже.

"Пассажирам, у которых есть билеты на отмененные рейсы, просим обращаться в информационный центр авиакомпании или в туристическое агентство, в котором был приобретен билет", - сообщает "Мотор Сич".