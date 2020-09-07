"Сумыгаз" завершает ремонтные работы газовых сетей к отопительному сезону

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты АО "Сумыгаз" провели комплексное обследование 10 тысяч километров газовых сетей и оборудования на них, модернизировано более 100 объектов газораспределительной системы Сумщины.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз", передает БизнесЦензор.

"Компания стабильно обеспечивает поддержание газораспределительной системы в надлежащем состоянии. Объем ремонтных работ ежегодно растет из-за постепенного износа сетей. Наиболее сложные ремонтные работы мы проводим в летний период, поскольку иногда возникает необходимость прекращать распределение газа. Просим клиентов относиться к этому с пониманием, ведь речь идет о предупредительные меры безаварийной эксплуатации газораспределительных систем", - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

Работники АО "Сумыгаз" осуществляют комплекс важных мер для надежной и безопасной доставки газа потребителям. В частности, газовики провели приборное обследование тысячи километров газовых сетей и оборудования на них, капитальный ремонт 15 задвижек, реконструкцию 17 газорегуляторных пунктов, заменили 50 устаревших шкафных регуляторных пунктов газа на новые, модернизировали и реконструировали километр газопровода, находившегося в аварийном состоянии.

Подготовка к отопительному сезону продолжается в течение всего года в соответствии с утвержденными газораспределительной компанией Инвестиционной программы и Плана развития. Специалисты контролируют наличие повреждений, обследуют сети на предмет утечек газа, осуществляют ремонтные работы и тому подобное. Газораспределительным предприятиям напоминает потребителям о ответственную подготовку к отопительному сезону, в частности, необходимость обратиться к специализированным организациям по проверке дымоходов, вентиляционных каналов, планового обследования газовых приборов и оплатить услуги по распределению газа.