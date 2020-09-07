Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей "золотых паспортов" Кипра
Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".
В списке фигурирует олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, пишет БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.
В списке также присутствуют российские олигархи и бизнесмены.
Речь идет о лицах с "подозрительной натурализацией", которые являлись "политически значимыми лицами", либо "были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".
По данным издания, засекреченный список президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят.
Анастасиадис в письме также указал, что санкции против компаний, с которыми связаны упомянутые в списке лица, вводились уже после 2012 года.
В конце августа расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них, были и украинцы.
Полный список, опубликованный Politis:
- Михаил Кузовлев
- Алексей Ушамирский
- Игорь Коломойский
- Ирина Коломойская, супруга Игоря Коломойского
- Анжелика Коломойская, дочь Игоря Коломойского
- Геннадий Боголюбов
- Константин Григоришин
- Рами Махлуф
- Разан Отман
- Леонид Лебедев
- Ян Абрамов
- Антон Белобрагин
- Игорь Шаталов
- Игорь Макаров
- Григорий Березкин
- Елена Березкина
- Александр Фролов
- Елена Гайдук, супруга Виталия Гайдука
- Виталий Гайдук
- Александр Бондаренко
- Ольга Тулякова
- Владимир Столяренко
- Альфия Столяренко
- Валерия Столяренко
- Игорь Кесаев
- Саша Перцовский
- Алексей Матвеев
- Владимир Коган
- Людмила Коган
- Ефим Коган
- Татьяна Корсакова
- Александр Муранов
- Михаил Киперман
- Алена Гайваненко, супруга Михаила Кипермана
Будь ласка, зачекайте...
соотношении......
так называет точно не украинец...........
всей еропы других заселяли с фино-бурятского северовостока и сейчас они приступили к тер
риториальному разделу между собой того что на картах обозначенно как Украина.....
успеешь головоньку вылечить