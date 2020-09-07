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Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей "золотых паспортов" Кипра

Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".

В списке фигурирует олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, пишет БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В списке также присутствуют российские олигархи и бизнесмены.

Речь идет о лицах с "подозрительной натурализацией", которые являлись "политически значимыми лицами", либо "были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".

По данным издания, засекреченный список президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят.

Анастасиадис в письме также указал, что санкции против компаний, с которыми связаны упомянутые в списке лица, вводились уже после 2012 года.

В конце августа расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них, были и украинцы.

Полный список, опубликованный Politis:

  1. Михаил Кузовлев
  2. Алексей Ушамирский
  3. Игорь Коломойский
  4. Ирина Коломойская, супруга Игоря Коломойского
  5. Анжелика Коломойская, дочь Игоря Коломойского
  6. Геннадий Боголюбов
  7. Константин Григоришин
  8. Рами Махлуф
  9. Разан Отман
  10. Леонид Лебедев
  11. Ян Абрамов
  12. Антон Белобрагин
  13. Игорь Шаталов
  14. Игорь Макаров
  15. Григорий Березкин
  16. Елена Березкина
  17. Александр Фролов
  18. Елена Гайдук, супруга Виталия Гайдука
  19. Виталий Гайдук
  20. Александр Бондаренко
  21. Ольга Тулякова
  22. Владимир Столяренко
  23. Альфия Столяренко
  24. Валерия Столяренко
  25. Игорь Кесаев
  26. Саша Перцовский
  27. Алексей Матвеев
  28. Владимир Коган
  29. Людмила Коган
  30. Ефим Коган
  31. Татьяна Корсакова
  32. Александр Муранов
  33. Михаил Киперман
  34. Алена Гайваненко, супруга Михаила Кипермана
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Топ коментарі
+11
Не просто в почете, а рулят ЗЕпрезидентом и его шайкой СН, как своими домашними животными.
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07.09.2020 14:28
+7
А в Украине эти, даже очень в почете.
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07.09.2020 13:41
+4
Сомнительная сомнительность.
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07.09.2020 14:36
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А в Украине эти, даже очень в почете.
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07.09.2020 13:41 Відповісти
Не просто в почете, а рулят ЗЕпрезидентом и его шайкой СН, как своими домашними животными.
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07.09.2020 14:28 Відповісти
Сомнительная сомнительность.
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07.09.2020 14:36 Відповісти
Больше двух тысяч (!) украинцев владеют недвижимостью на Кипре. От квартир в Лимассоле, до апартаментов и отелей в Ларнаке и Айя-Напе.
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07.09.2020 15:37 Відповісти
І що з того? Мої знайомі продали будинок в Козині, купили квартиру на Кіпрі і живуть на відсотки від депозиту .
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07.09.2020 17:10 Відповісти
И ничего. Мои соседи по загородному дому имеют апартаменты （не единственные!） в Барселоне и Вене, живут на сдачу майна в аренду. И совсем не удивительно, - ведь глава семьи бывший судья Киевского Апелляционного суда, б.член Высшего Совета Правосудия (!）, для Украины это нормально. У нас вообще все ненормальное стало нормальным.
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07.09.2020 17:45 Відповісти
можно уточнить - "украинцы" какой национальности..... и если можно в процентном
соотношении......
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07.09.2020 17:37 Відповісти
Могу только догадываться. Но могу и ошибаться. А донецкие - тоже национальность?
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07.09.2020 17:46 Відповісти
а ты что ж ничего не продал и не живёшь на Кипре ??? а насчёт "донецких" - те кто себя
так называет точно не украинец...........
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07.09.2020 17:55 Відповісти
https://biz.censor.net/user/445437 - ты правда, дурак? Или только за деньги? С чего ты взял, что я с тобой собираюсь что-то обсуждать?
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07.09.2020 18:17 Відповісти
зачем тогда пишешь ??? а ну уйдзи працитвный.....
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07.09.2020 18:22 Відповісти
Присосались к Украине и ещё издеваются мрази 🥒💩🤢кодломойные
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07.09.2020 20:54 Відповісти
Торговля паспортами - как это все по-украински.
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07.09.2020 17:17 Відповісти
гдето с 200 лет назад одних "укгаинцев" видимо несколько десятков миллионов согнали со
всей еропы других заселяли с фино-бурятского северовостока и сейчас они приступили к тер
риториальному разделу между собой того что на картах обозначенно как Украина.....
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07.09.2020 17:46 Відповісти
так и бы сказал, что ты кацап! Теперь понятно, почему свинорусы тут пасутся, рубль упал, а кушать хоца...
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07.09.2020 18:24 Відповісти
ацтань
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07.09.2020 18:33 Відповісти
Сгинь, кацап.
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07.09.2020 18:34 Відповісти
http://strasty.com.ua/sluga-naroda-kniga-byla-luchshe/ - это тебе мишенька на прощанье может
успеешь головоньку вылечить
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08.09.2020 07:06 Відповісти
Есть дебилы Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей "золотых паспортов" Кипра - Цензор.НЕТ 248 (https://biz.censor.net/user/445437), которым уже ничем не помочь. Только могила исправит.
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08.09.2020 08:04 Відповісти
Для того, чтобьі понимать как работает масонская мафия, нужно прослушать цикл лекций Олега Насобина "Танцьі с бесами".
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07.09.2020 18:03 Відповісти
Кипрские антисемитьі придираются к евреям.
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07.09.2020 18:09 Відповісти
Входили, но все равно получили? ЕС - такой ЕС. "Мы конечно против коррупции и беспредела, но если коррупция и беспредел несет бабки нам - тогда ладно"
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07.09.2020 20:28 Відповісти
ПРОСТО СПИСОК ДЕЛ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ВПЕРЁД !) ДОИТЬ И ДОИТЬ )))
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07.09.2020 23:49 Відповісти
ато они были не сомнительны.очи пусть раскроют.
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08.09.2020 06:35 Відповісти
а де там українські прізвища??????
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08.09.2020 07:39 Відповісти

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