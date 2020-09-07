Совет по финансовой стабильности утвердил реструктуризацию долгов Фонда гарантирования

Совет по финансовой стабильности утвердил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, это позволит в перспективе увеличить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн.

По состоянию на 7 сентября задолженность Фонда по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты, которые должны быть погашены до 2031 года.

"После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 гг. ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов", – сообщает НБУ.

Согласно утвержденному механизму, проценты по векселям ФГВФЛ будет погашать за счет средств, взимаемых с бывших владельцев банков и связанных с ними лиц, а также за счет средств, которые будут поступать в Фонд в рамках выданных им кредитов на выплату гарантированных сумм.

Погашение задолженности в части номинала векселей будет осуществляться путем направления накопленных избыточных средств ФГВФЛ, которые превышают сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и составляют не меньше 2,5% от общей гарантированной суммы вкладов, отметил Нацбанк.

По оценкам Совета, перечисление избытка средств на погашение условных обязательств не приведет к ухудшению финансового состояния ФГВФЛ.

Согласно сообщению, поддержанный сценарий позволит после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн.

Центробанк добавил, что для имплементации рекомендаций Совета необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.