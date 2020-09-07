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Совет по финансовой стабильности утвердил реструктуризацию долгов Фонда гарантирования

Совет по финансовой стабильности утвердил реструктуризацию долгов Фонда гарантирования

Совет по финансовой стабильности утвердил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, это позволит в перспективе увеличить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн.

По состоянию на 7 сентября задолженность Фонда по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты, которые должны быть погашены до 2031 года.

"После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 гг. ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов", – сообщает НБУ.

Согласно утвержденному механизму, проценты по векселям ФГВФЛ будет погашать за счет средств, взимаемых с бывших владельцев банков и связанных с ними лиц, а также за счет средств, которые будут поступать в Фонд в рамках выданных им кредитов на выплату гарантированных сумм.

Погашение задолженности в части номинала векселей будет осуществляться путем направления накопленных избыточных средств ФГВФЛ, которые превышают сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и составляют не меньше 2,5% от общей гарантированной суммы вкладов, отметил Нацбанк.

По оценкам Совета, перечисление избытка средств на погашение условных обязательств не приведет к ухудшению финансового состояния ФГВФЛ.

Согласно сообщению, поддержанный сценарий позволит после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн.

Центробанк добавил, что для имплементации рекомендаций Совета необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
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