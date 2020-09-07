В 2020 году Interpipe Пинчука сократил продажи труб на четверть, но увеличил реализацию жд-колес на 4%

По итогам 7 месяцев 2020 года трубно-колесная компания Interpipe Виктора Пинчука сократила продажи труб на 24% - до 275,2 тыс. тонн. Но сохранила позитивную динамику реализации ж/д продукции, увеличив ее на 4,2% до 119,5 тыс. тонн.

Об этом рассказал директор по экономике и финансам Interpipe Денис Морозов в интервью Укрновинам, передает БизнесЦензор.

"Сейчас в Украине спрос на нарезные трубы (OCTG) обвалился, а на трубы, которые закупал НАК "Нафтогаз Украины", стремится к нулю. В Украине темпы и объемы бурения новых скважин снизились в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом", - рассказал Морозов.

По его словам, это связано со снижением цен на газ в 1 полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом. Второй причиной является пандемия коронавируса.

Также упал и рынок линейных труб общего назначения на фоне снижения ВВП страны.

"В Европе совершенно иная картина: многие предприятия существенно снизили объемы производства из-за остановки в период карантина. Таким образом, на европейском рынке образовалась некая ниша, куда можно было поставить больше продукции", - говорит Морозов.

По его словам, компания увеличила экспорт продукции в Европу на 5% в первом полугодии, несмотря на наличие квот, воспользовавшись квотой для "прочих стран".

По словам Морозова, объем экспортных поставок жд-колес не уменьшился.

"Мы являемся лидером в грузовом сегменте, примерно 60% грузовых вагонов в Европе оснащены колесами "Интерпайпа", то есть два из трех грузовых вагонов в Европе – с нашими колесами. Сегодня наша задача прийти в пассажирский сегмент, где у нас было 2%. Мы приобрели оборудование, которое позволяет делать колеса для пассажирского сегмента, и на сегодня мы готовы эту линию запускать. Инвестиции в проект составили 15 млн долларов", - говорит менеджер Interpipe.

По его словам, сегодня совместное предприятие с французской Vallourec загружено лишь наполовину. Квота ограничивает возможности по поставкам. По колесам загрузка на уровне 60%, трубное производство загружено наполовину, завод "Интерпайп сталь" - на 60%.

Одной из проблем для компании, по словам Морозова, является высокий тариф на электроэнергию.

"Если во всем мире тариф за это время упал, можем, например, взять сравнение с нашими конкурентами, то в Украине – самая высокая цена в Европе на электроэнергию. И это абсолютно неправильно, многие страны стимулируют своих производителей, помогают им выжить в сложившейся тяжелой экономической ситуации", - говорит Морозов.