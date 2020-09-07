БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1651 відвідувач онлайн
Новини
4 590 3
банки (6838) Ощадбанк (670) фінанси (212)

Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов

Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение

Совет по финансовой стабильности утвердил план вхождения государственного "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Националь банка Украины, передает БизнесЦензор.

"Участники заседания согласовали план вхождения "Ощадбанка" в ФГВФЛ с 1 января 2021 года. Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", – сообщает НБУ.

"Ощадбанк" присоединится к ФГВФЛ после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, указывает НБУ.

Учитывая большой депозитный портфель банка и потребность в значительных вложениях банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 в части уплаты регулярных сборов.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будут валить банк???
показати весь коментар
07.09.2020 12:14 Відповісти
Это типа сейчас действует 100% гарантия государства по вкладам, поэтому Ощадбанк - не участник Фонда гарантирования вкладов физлиц (и, соответственно, не платит туда взносы).
Раз хотят сделать его участником ФГВФЛ, значит в законе будут 100% гарантию снимать и делать его как все остальные банки - только 200 тысяч гарантируется, а остальные нет.

Разговоры давно ходили, потому что остальные банки жаловались на неравные условия конкуренции - за счёт 100% гарантии Ощад оттягивал львиную долю депозитов, даже под меньшие проценты. Короче, ломал рынок. Сейчас начали поправлять. Но это официальная причина.

А реально - да, тревожно, это может быть также звоночек и в сторону "чтобы бюджет не взял на себя слишком большую нагрузку, если что . . ."
Конечно, валить Ощад - слишком хлопотно, он системнообразующий банк. Скандал будет грандиозный. Но в нашей стране ничего исключать нельзя. Надо будет, когда закон примут, не держать в нём больше 200 тыс. грн. Разве что если параллельно размер гарантированной суммы ФГВФЛ не поднимет (об этом тоже давно говорят).
показати весь коментар
07.09.2020 14:36 Відповісти
Разговоры на эту тему шли еще с года 16. А может и раньше. Это было предсказуемо. Другой вопрос, что с самим фондом. Против него же идут дела и пытаются признать его антиконституционной структурой.
показати весь коментар
07.09.2020 16:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 