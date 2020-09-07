Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов
Совет по финансовой стабильности утвердил план вхождения государственного "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Националь банка Украины, передает БизнесЦензор.
"Участники заседания согласовали план вхождения "Ощадбанка" в ФГВФЛ с 1 января 2021 года. Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", – сообщает НБУ.
"Ощадбанк" присоединится к ФГВФЛ после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, указывает НБУ.
Учитывая большой депозитный портфель банка и потребность в значительных вложениях банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 в части уплаты регулярных сборов.
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Раз хотят сделать его участником ФГВФЛ, значит в законе будут 100% гарантию снимать и делать его как все остальные банки - только 200 тысяч гарантируется, а остальные нет.
Разговоры давно ходили, потому что остальные банки жаловались на неравные условия конкуренции - за счёт 100% гарантии Ощад оттягивал львиную долю депозитов, даже под меньшие проценты. Короче, ломал рынок. Сейчас начали поправлять. Но это официальная причина.
А реально - да, тревожно, это может быть также звоночек и в сторону "чтобы бюджет не взял на себя слишком большую нагрузку, если что . . ."
Конечно, валить Ощад - слишком хлопотно, он системнообразующий банк. Скандал будет грандиозный. Но в нашей стране ничего исключать нельзя. Надо будет, когда закон примут, не держать в нём больше 200 тыс. грн. Разве что если параллельно размер гарантированной суммы ФГВФЛ не поднимет (об этом тоже давно говорят).