Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов

Совет по финансовой стабильности утвердил план вхождения государственного "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Националь банка Украины, передает БизнесЦензор.

"Участники заседания согласовали план вхождения "Ощадбанка" в ФГВФЛ с 1 января 2021 года. Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", – сообщает НБУ.

"Ощадбанк" присоединится к ФГВФЛ после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, указывает НБУ.

Учитывая большой депозитный портфель банка и потребность в значительных вложениях банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 в части уплаты регулярных сборов.