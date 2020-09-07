В Украину прибыл девятый контейнерный поезд из Китая

Девятый контейнерный поезд из китайского города Нанчанг прибыл на станцию "Киев-Лески".

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает БизнесЦензор.

По данным компании, еще три поезда из Китая ожидаются на протяжении сентября.

"Укрзализныця" отмечает, что в составе прибывшего поезда 41 контейнер с минеральными удобрениями, товарами легкой промышленности, светильниками, лампочками, химическими компонентами для фильтрации воды и сборными грузами. Кроме того, поезд доставил в Украину медицинские грузы, в частности, маски и другие средства защиты.

Расстояние перевозки, что составляет более 9 тыс. км территориями четырех стран, поезда из Китая преодолевают в среднем за 15 суток.

Как сообщал БизнесЦензор, прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года.