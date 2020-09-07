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Украина выплатила медучреждениям 3,5 миллиарда за лечение больных коронавирусом

Украина выплатила медучреждениям 3,5 миллиарда за лечение больных коронавирусом

Национальная служба здоровья за апрель-июль выплатила медучреждениям около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"НСЗУ в апреле-июле профинансировала около 3,5 млрд грн за предоставления помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением. В том числе 2,5 млрд грн получили медучреждения, предоставляющие стационарную помощь, 784 млн грн – 25 центров экстренной-медпомощи, 147 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады (935 медучреждений, 1,6 тыс. мобильных бригад)", - сказала Микичак.

Микичак добавила, что НСЗУ заключает договоры на переходное финансирование с медучреждениями, которые по программе медгарантий получили меньшее финансирование чем по медсубвенции.

"Более 600 медучреждений подали заявки на переходное финансирование от НСЗУ, 31 из них уже получило положительный ответ от НСЗУ", - сказала Микичак.
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