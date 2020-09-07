"Укрзализныця" планирует запустить интерактивную карту движения поездов

АО "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил, что компания планирует автоматизировать процессы движения на железной дороге и запустит интерактивную карту движения поездов.

Об этом Жмак написал в телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - сообщает Жмак.

Также Жмак сообщил, что компания может говориться о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала,.

По его словам, в результате воплощения этих решений "Укрзализныця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть нехватка тяги. Что, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, и сделает "Укрзализныцю" более привлекательной и удобной для бизнеса.