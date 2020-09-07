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Верховний Суд (364) забудова (214) Антимонопольний комітет (1432) Максим Микитась (138)

Дело о сговоре окружения Микитася на 2,6 миллиарда распалось в суде

Дело о сговоре окружения Микитася на 2,6 миллиарда распалось в суде

Антимонопольный комитет проиграл во всех трех судебных инстанциях участникам тендера строительства корпуса ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова НАМН Украины" стоимостью 2,57 млрд грн.

Об этом сообщила Лига антитраста со ссылкой на решение Верховного Суда, передает БизнесЦензор.

Верховный Суд фактически подтвердил правомерность решений первой и апелляционной инстанции, которыми признано недействительным решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа на ООО "Северо-украинский строительный альянс" за сговор с ООО "Спецстрой-плюс" на тендере 2018 года.

В мае 2019 года Временная админколегия АМКУ оштрафовал эти две фирмы на 56,1 млн грн. и 63,19 млн грн. Среди прочего заговор АМКУ доказывал, что обе компании входят в корпорации "Укрбуд"; одна из компаний предоставляла другой беспроцентную финансовую помощь, обе компании выполняли работы для одних генподрядчиков из "Укрбуда"; компании имеют общие телефоны и адреса, общих работников и др.

"Северо-украинский строительный альянс" обжаловал указанное решение в Хозяйственном суде Киева и получил решение в свою пользу. В мае 2020 года его подтвердил Северный апелляционный хозсуд. Теперь АМКУ проиграл кассацию.

Эксперты Лиги антитраста считают, что Верховный Суд даже не стал рассматривать кассацию по существу. Судьи Марченко и Львов последовательно приняли решение об уничтожении дела АМКУ по сговору "микитасей"

Первые решения в пользу "Северо-украинского строительного альянса" и "Спецстрой-плюса" принимала судья Хозяйственного суда города Киева Оксана Марченко. Марченко является хорошей знакомой председателя Кассационного хозсуда в составе Верховного Суда Богдана Львова, который окончательно узаконил решение Марченко по этим фирмам.

"Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатным помощником экс-нардепа и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася. В октябре 2019 года Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Он вышел из СИЗО, потому что за него внесли 80 млн грн. залога.

Руководителем ООО "Спецстрой-Плюс" во время тендеров был Михаил Бородавко, который фигурировал в схемах собственности компаний "Укрстроя" Юрия Пелыха - тестя Максима Микитася.

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Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.

29 мая Апелляционная палат Высшего антикоррупционного суда Украины сменила меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Прокуроры САП просили суд взять Микитася под стражу, поскольку он не довнес в установленный судом срок 50 млн залога. В свою очередь адвокаты просили предоставить подозреваемому три месяца для сбора средств, однако суд в этом отказал.

Ранее суд обратил в доход государства 30 млн грн залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа.

Основанием такого решения стало нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича и Бородавко.
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Топ коментарі
+7
Занесли Дермаку денег, дело отправили нужному судье и вполне ожидаемый результат. ЗЕ, весна давно прошла (и не первая), когда будут посадки? Пока все наоборот.
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07.09.2020 11:25
+6
Лозунг пора міняти - Весна прийде, сідати будемо
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07.09.2020 12:03
+5
Так называемые "суды" Украины должны быть ликвидированы.
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07.09.2020 13:30
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Компанії - близнюки, але ВС вирішив так. Було б непогано коротко почитати аргументацію ВС.
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07.09.2020 11:03 Відповісти
Занесли Дермаку денег, дело отправили нужному судье и вполне ожидаемый результат. ЗЕ, весна давно прошла (и не первая), когда будут посадки? Пока все наоборот.
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07.09.2020 11:25 Відповісти
Лозунг пора міняти - Весна прийде, сідати будемо
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07.09.2020 12:03 Відповісти
Да здравствуйет отреформированый суд! Слава потужной судебной реформе! Дякуємо!
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07.09.2020 18:03 Відповісти
Убогое правосудие - убогая страна.
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07.09.2020 13:11 Відповісти
Дело о сговоре окружения Микитася на 2,6 миллиарда распалось в суде - Цензор.НЕТ 5881
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07.09.2020 13:28 Відповісти
Так называемые "суды" Украины должны быть ликвидированы.
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07.09.2020 13:30 Відповісти
Судьи, тоже люди, хоть и с "душком"), они вынесут "нужное" решение не переживая о последствиях для них только в том случае, если обе стороны "играют за одну команду". Многие заседания пишутся на видео и если одна из сторон (Антимонопольный) разваливает все доводы другой стороны, то судья забздит явно нарушать Законы. Короче, если представители Антимонопольного комитета (юристы) получили команду "слить" дело в суде - они его умышленно сливают, не готовятся к заседаниям, не представляют убедительных аргументов и т.д.
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07.09.2020 13:50 Відповісти
Кто бы сомневался. Там такие бабки. Есть за что распадаться...
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07.09.2020 14:02 Відповісти
А могло ли бы иначе? Украина все больше напоминает Лимпопо или Гондурас, где слова закон, право, совесть стали ругательными, профессии судьи или прокурора престижнее банкира или ученого; а совестливый, порядочный человек - это вымирающие виды в Украине.
Лим-по-по, Лим-по-по, Лим-по-по... Страна Лимония.
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07.09.2020 14:18 Відповісти
нас просто имеют...
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07.09.2020 16:21 Відповісти
Это еще те судьи которых Порошенко назначал.Ьольшая ошибка Зеленского в том.что он их не разогнал если, мог конечно.
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07.09.2020 20:49 Відповісти
НУ ЕСЛИ ОДНИ ГОСОРГАНЫ СУДЯТСЯ С ДРУГИМИ !!! ТО ПОРА ДЕЛАТЬ НАРОДНЫЙ СУД !!! ЖЕСТОКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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07.09.2020 23:51 Відповісти
петю говорите посадит..... хех...........
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08.09.2020 05:55 Відповісти
Судей нужно ВЫБИРАТЬ громаде,НИ одного назначенного кем либо судьи быть не должно. И принцип ГДЕ деньги взял,подлец,должны идти за каждым чиновником. Буду голосовать только за такую политсилу,которая эти принципы задекларирует. Чиновников надо максимально убрать. Они не нужны. Недавно столкнулся с "молодой полицией". Не дай бог-безразличие,кривосудие,некомпетентность. Всех кто служит нам нужно ИЗБИРАТЬ и иметь возможность отозвать. Мы платим мы заказываем. Хватит каких то не понятных"профессионалов" появляющихся из "недр" гнилой коррумпированной системы.
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08.09.2020 06:43 Відповісти

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