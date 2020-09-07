БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
957 відвідувачів онлайн
Новини
131 0
АЕС (795) Рівне (159) атомна енергетика (322)

Ривненская АЭС остановила на ремонт энергоблок №4

Ривненская АЭС остановила на ремонт энергоблок №4

Ривненская АЭС вывела на планово-предупредительный ремонт энергоблок №4.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС, передает БизнесЦензор.

"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 126 календарных дней и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины. Во время ремонта будут проводиться регламентные работы, а также ряд внерегламентных работ", - сообщает АЭС.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2613 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 