Ривненская АЭС остановила на ремонт энергоблок №4

Ривненская АЭС вывела на планово-предупредительный ремонт энергоблок №4.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС, передает БизнесЦензор.

"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 126 календарных дней и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины. Во время ремонта будут проводиться регламентные работы, а также ряд внерегламентных работ", - сообщает АЭС.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2613 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.