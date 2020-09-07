"Нафтогаз" планирует судиться с облгазами из-за долгов на 24 миллиарда

Из-за непогашения долгов за газ, отпущенный во время действия ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" начинает подготовку судебных исков для принудительного взыскания долгов с газопоставляющих компаний.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"Газопоставляюие компании (газсбыты), работающие под брендом Региональная газовая компания (РГК), с 1 августа 2020 года прекратили осуществлять оплату природного газа, который они получили от НАК "Нафтогаз Украины" за время действия спецобязательств (ПСО)", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" указывает, что из-за особенностей начисления платы за газ для потребностей населения, газсбыты традиционно рассчитывались с Нафтогазом с отсрочкой примерно в месяц. Таким образом, после старта отопительного сезона долг газсбытов перед Нафтогазом растет с октября по декабрь, а с января по сентябрь — уменьшается, благодаря оплате газа за предыдущие месяцы.

"Аналогичная ситуация наблюдалась в течение отопительного сезона 2019/2020 года: долг всех газсбытов за полученный природный газ для потребностей населения в октябре-декабря 2019 года увеличился на 5,88 млрд грн (25%) и достиг, по состоянию на 31.12.19 г., 28,854 млрд грн. Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для потребностей населения вырос по сравнению с началом прошлого отопительного сезона на 1,116 млрд грн (из которых 0,338 млрд грн — РГК) и составил, по состоянию на 31.08.20 г., 24,091 млрд грн (из них 12,826 млрд грн — долг газсбытов РГК)", - сообщает "Нафтогаз".

"За июль (последний месяц действия ПСО) газсбыты РГК получили от Нафтогаза природный газ для населения на 340 млн грн, однако в августе 2020 перечислили лишь 700 тыс. грн", - сообщает "Нафтогаз".

"Региональная газовая компания" опровергла утверждения группы "Нафтогаз" о свое причастности к расчетам за поставки газа.

"РГК никогда не имела каких-либо газовых контрактов с "Нафтогазом" и не работает на рынке поставок газа! РГК не предоставляла прав на пользование своим брендом ни одному поставщику газа", – говорится в пресс-релизе компании.

РГК обратилась к "Нафтогазу" с советом исправить фактические ошибки в своем релизе и осуществить все необходимые действия для предотвращения распространения недостоверной информации.