В Украине за сутки зарегистрировано более 2 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 сентября зарегистрировано 2 174 новых случая коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине выросло до 138 068. Из них количество летальных случаев – 2 877, случаев выздоровления – 62 606, продолжают болеть 72 585 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области – 15 881, Киеве – 15 276, Черновицкой области – 11 272, Харьковской области – 10 972, Ивано-Франковской области – 10 348.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 5 сентября обнаружено 2 836 новы случаев заболевания коронавирусом, что является очередным антирекордом.

В Украине за сутки по состоянию на утро 3 сентября обнаружено 2 430 новых случаев заболевания коронавирусом.

На минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.