БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
936 відвідувачів онлайн
Новини
1 964 8
Ахметов (1594) Лещенко Сергій (22) тарифи (1240) Укрзалізниця (4638) вагони (648)

Ахметов добился отмены повышения тарифа на пустые вагоны "Укрзализныци", – Лещенко

Ахметов добился отмены повышения тарифа на пустые вагоны

Государственная регуляторная служба Украины заблокировала решение об унификации и повышении тарифа на пустые вагоны АО "Укрзализныци".

Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает БизнесЦензор.

По данным Лещенко, Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта приказа Министерства инфраструктуры об унификации тарифа на перевозку пустых вагонов. Отказ подписал временно исполняющий обязанности главы службы Олег Мирошниченко.

Проект приказа от 5 августа предусматривал изменение коэффициентов, применяемых к тарифам на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины.

Сейчас чтобы получить вагон для загрузки, бизнесу сначала нужно заплатить за доставку пустого вагона. Цена за эту услугу зависит от того, товарами какого класса был нагружен вагон до этого. Есть три типа тарифных классов и группа внеклассных товаров с разными коэффициентами.

Перевозка большей части из них (66%) убыточна для "Укрзализныци" – больше всего компания теряет из-за перевозки вагонов первого тарифного класса: уголь, руда, цемент, минеральные удобрения.

Лещенко заявил, что "заказчиком кампании против повышения тарифов" на перевозку пустых вагонов является Ринат Ахметов. По словам Лещенко, повышение тарифов примерно дало бы результат в дополнительные 4 млрд грн за полные вагоны и около 400 млн грн – за пустые.

"Но регуляторная служба сорвала решение. Заказчиком кампании против повышения тарифов я называю Рината Ахметова. Он является главным выгодоприобретателем от абсурдной ситуации, когда УЗ обслуживает его ниже себестоимости", - заявил Лещенко.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы очень рады за принца Рината. За чей счет такие очередные прифиренции? Потому как все кто учился в школе знают что если где прибыло то значит из чьего то кармана убыло. И главное нет ниодного експерда который бы кричал что ето неправильно и не по-рыночному так как они визжат в случае дотаций по *зеленым тарифам*.
Украина ето страна в которой всего добиваются воры-олигархи. Зато простому народу накинут еще налогов на плечи и закрутят гайки по причине атопутиннападэ или етого требует Европа. Тут многие пафосно рассказывают что украинцы не рабы как беларусы. А кто вы если вас грабят а вы молча стоите на коленях и сопли вытираете?
показати весь коментар
07.09.2020 09:07 Відповісти
Да у вас вечно зрада, когда подняли тарифы стоял крик о ударе по бизнесу, повышение отменили опять крик.
показати весь коментар
07.09.2020 11:30 Відповісти
А мне вот нравится это фото с Ринатом Леонидовичем, он так жеманно ручкой всем помахал, сел в лимузин - и был таков! А вы тут варитесь, как хотите, его дом - Европа, весь мир, а какая-то Украина, ФК "Шахтер", дамбас - это все мантры для дураков.
"Ибо где сокровище будет ваше, там и сердце будет ваше" (Мф.6:21)
А сокровища Р.А. - в Европе, в тамошних банках, в недвижимости, в бизнес-проектах по всему миру.
показати весь коментар
07.09.2020 13:12 Відповісти
"Проффесор" скоро вернется, пАдаждите.
показати весь коментар
07.09.2020 13:33 Відповісти
Для любителей "зрады": принцип формирования тарифов, применяемый УЗ, называется "адвалорный", то есть зависящий от класса груза. Для зерна - один, для угля - другой, для металла - третий. И это несмотря на приблизительно одинаковую себестоимость перевозки на грузов одинаковым весом одинаковым видом подвижного состава. При этом доходит до небывалых высот дебилизма, когда ставка порожнего пробега зависит от класса груза,который в вагоне до того возили. Унификация тарифа - отличная вещь, но кто сказал, что тарифы должны выравниваться по верхней планке? И если кто пытался разобраться в принципах формирования тарифов УЗ, которые базируются на подходе "расходы плюс", то приходит мысль, что всех идеологов повышения тарифов надо послать и перестроить систему на подходе "граничный тариф".
показати весь коментар
07.09.2020 13:51 Відповісти
Ахметов добился отмены повышения тарифа на пустые вагоны "Укрзализныци" - а как нам, самым бедным в Европе, добиться отмены повышения тарифов на электричество? - https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/ В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі .
показати весь коментар
07.09.2020 14:02 Відповісти
это всё,что вы должны знать про свою никчемность .
Один "ПАН" решил в свою пользу.Ни профсоюзы,ни спилки,ни анти комитеты .
показати весь коментар
07.09.2020 15:14 Відповісти
Д Я К У Є М О!!!
показати весь коментар
07.09.2020 18:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 