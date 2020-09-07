Ахметов добился отмены повышения тарифа на пустые вагоны "Укрзализныци", – Лещенко

Государственная регуляторная служба Украины заблокировала решение об унификации и повышении тарифа на пустые вагоны АО "Укрзализныци".

Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает БизнесЦензор.

По данным Лещенко, Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта приказа Министерства инфраструктуры об унификации тарифа на перевозку пустых вагонов. Отказ подписал временно исполняющий обязанности главы службы Олег Мирошниченко.

Проект приказа от 5 августа предусматривал изменение коэффициентов, применяемых к тарифам на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины.

Сейчас чтобы получить вагон для загрузки, бизнесу сначала нужно заплатить за доставку пустого вагона. Цена за эту услугу зависит от того, товарами какого класса был нагружен вагон до этого. Есть три типа тарифных классов и группа внеклассных товаров с разными коэффициентами.

Перевозка большей части из них (66%) убыточна для "Укрзализныци" – больше всего компания теряет из-за перевозки вагонов первого тарифного класса: уголь, руда, цемент, минеральные удобрения.

Лещенко заявил, что "заказчиком кампании против повышения тарифов" на перевозку пустых вагонов является Ринат Ахметов. По словам Лещенко, повышение тарифов примерно дало бы результат в дополнительные 4 млрд грн за полные вагоны и около 400 млн грн – за пустые.

"Но регуляторная служба сорвала решение. Заказчиком кампании против повышения тарифов я называю Рината Ахметова. Он является главным выгодоприобретателем от абсурдной ситуации, когда УЗ обслуживает его ниже себестоимости", - заявил Лещенко.